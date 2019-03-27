【重磅快評】泰國大選未選先贏？這是場為帕拉育量身定做的選舉

2019-03-27 12:24 聯合報 主筆室



睽違五年的泰國大選投票雖然已經結束了，但是卻遲遲還沒有落幕，就如同舞台劇的演員早已經謝幕，但是布幕卻一直拉不下來。

原因在於帕拉育政府所設計全球獨步、複雜難懂的「分配式混合制」（MMA），讓不分區的150席難以在短時間之內統計出來，根據泰國選委會的說法，可能要到五月九日不分區名單才能出爐，但是，這結果似乎也不太重要，因為在參議院250席軍人保障席次的加持下，帕拉育的「人民國家力量黨」早就穩操勝券了，他只是在等待所謂的「民主」程序走完。

由此可見，這是一場專門為軍人政府量身定做的大選，在帕拉育執政這五年多以來，他不斷地透過修憲來更改選舉的遊戲規則，不停的透過憲法法院打壓瓦解泰愛國黨，為的就要圍堵前總理塔信兄妹勢力的復辟，在這種球員兼裁判制度下，這也是為何在這次選舉中，在350席的區域議員中，親塔信「為泰黨」雖然拿到了135席，親軍方的「人民國家力量黨」只有117席，但若加上參議院軍人保障的250席，以及尚未公佈的不分區席次加持下，帕拉育將可以輕易地超過376席的當選門檻。

只是，舞台布幕遲遲拉不下來，讓台上的演員倍感尷尬，但台下的觀眾卻早已習以為常了，從過去軍人政府不斷推翻文人政府，再加上帕拉育執政這五年多以脫掉軍人制服來進行政治漂白，泰國人民早就對這種表面以文人之名、但骨子裏卻是軍人之實的現象見怪不怪了。

但是，對泰國選民來說，這次大選仍然有可喜之處。

因為有之前塔信以補貼農民而深受中下階層選民支持，進而席捲泰國政壇的前車之鑑，這次朝野政黨也紛紛喊出要拚經濟，還競相加碼，例如親塔信的「為泰黨」便提出提高勞工最低工資一天400銖（約385元台幣）、大學生畢業起薪1萬8000銖（約17,000元台幣）、增加中小企業15%的營收的政治口號。

而支持帕拉育連任的「人民國家力量黨」更加碼喊出，將勞工最低工資調到每日400到425銖、大學畢業起薪2萬銖、職校畢業起薪1萬8000銖、新鮮人就業前5年免繳個人所得稅等政策，並承諾上台後經濟成長可達到6%的經濟利多。由此可見，濫開競選支票並非只是台灣的專利。