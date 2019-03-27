再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



中國大陸26日擴大先前對加拿大芥花籽進口的制裁，將加拿大威特發農業公司（Viterra）也列入禁止名單，加國價值20億美元的出口再遭打擊。加拿大總理杜魯多表示，正考慮派高階代表團訪中，以解決芥花籽出口問題。

中國海關總署26日於網站公告，因為從加拿大威特發公司進口的芥花籽中，檢驗出含有病蟲害，為防堵病蟲害進入中國，海關總署已撤銷該公司的註冊登記，並暫停其芥花籽進口。

中國本月初以相同理由，宣布禁止進口加拿大李察遜國際公司（Richardson）的芥花籽。

加拿大總理杜魯多表示，他會就芥花籽問題派高階代表團訪中，並承認加拿大與中國的關係存在挑戰。

加拿大去年12月初應美國要求在溫哥華逮捕華為公司財務長孟晚舟，中國對此感到憤怒，隨後亦逮捕幾名加拿大公民報復。前加國駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）說 ，「很顯然，中國想繼續懲罰我們」。

中國去年從加拿大進口價達21億美元的芥花籽，為加國芥花籽最大客戶，占加國對中國總出口的17%。

威特發公司發言人證實該項禁令，並表示所有出口產品均符合檢驗標準。他說，「像這樣的市場進口問題，傷害我們行業和加拿大農民，我們希望能儘速解決這項問題」。