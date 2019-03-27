親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

舉重／安眠藥出事 奧運金牌許淑淨傳涉禁藥

再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

中國大陸26日擴大先前對加拿大芥花籽進口的制裁，將加拿大威特發農業公司（Viterra）也列入禁止名單，加國價值20億美元的出口再遭打擊。加拿大總理杜魯多表示，正考慮派高階代表團訪中，以解決芥花籽出口問題。

中國海關總署26日於網站公告，因為從加拿大威特發公司進口的芥花籽中，檢驗出含有病蟲害，為防堵病蟲害進入中國，海關總署已撤銷該公司的註冊登記，並暫停其芥花籽進口。

中國本月初以相同理由，宣布禁止進口加拿大李察遜國際公司（Richardson）的芥花籽。

加拿大總理杜魯多表示，他會就芥花籽問題派高階代表團訪中，並承認加拿大與中國的關係存在挑戰。

加拿大去年12月初應美國要求在溫哥華逮捕華為公司財務長孟晚舟，中國對此感到憤怒，隨後亦逮捕幾名加拿大公民報復。前加國駐中國大使趙樸（Guy Saint-Jacques）說 ，「很顯然，中國想繼續懲罰我們」。

中國去年從加拿大進口價達21億美元的芥花籽，為加國芥花籽最大客戶，占加國對中國總出口的17%。

威特發公司發言人證實該項禁令，並表示所有出口產品均符合檢驗標準。他說，「像這樣的市場進口問題，傷害我們行業和加拿大農民，我們希望能儘速解決這項問題」。

芥花籽產業人員對中國停止進口的原因持懷疑態度，李察遜公司也否認產品有病蟲害的指控。加拿大芥花籽協會發言人宜恩斯（Brian Innes）說：「我們對本周和先前的芥花籽出口發生的變化，感到相當困惑。」

中國26日擴大先前對加拿大芥花籽進口的制裁，撤銷加拿大威特發（Viterra）註...
中國26日擴大先前對加拿大芥花籽進口的制裁，撤銷加拿大威特發（Viterra）註冊登記。路透
分享

加拿大海關農民

相關新聞

奧步護航軍政府？泰國大選的「不公平」爭議

2019-03-27 10:24

泰國大選啟示錄：民主選擇了「軍政府」？

2019-03-27 09:32

報復攻擊！以色列夜襲加薩走廊

2019-03-27 00:41

泰親民主陣營籌組聯盟 反對軍政府繼續執政

2019-03-27 10:30

俄羅斯軍機抵委內瑞拉 蓬佩奧：美不會袖手旁觀

2019-03-27 08:30

抗陸新部署！日在西南離島增兵

2019-03-27 00:46

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

習近平：希望德國推動歐盟對華關係 排除干擾

2019-03-26 22:27

歐盟廢除夏令時間 2021年起各國自由決定

2019-03-26 21:55

加薩走廊空襲警報：以色列、哈瑪斯「誤射互轟」

2019-03-26 21:11

南韓教授強迫學生代寫論文 送女兒進名校

2019-03-26 18:32

影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19

美積極佈局阿曼 防伊切斷石油命脈

2019-03-26 17:26

總統球員兼裁判 東非島國再傳作票

2019-03-26 17:14

巴黎地鐵推特搞烏龍 習近平竟變中華民國總統

2019-03-26 17:14

波音再受挫！習近平訪法 中國一口氣買下300架空巴飛機

2019-03-26 17:12

泰旅遊巴側翻13中國客受傷 其中7人重傷

2019-03-26 15:41

以敘爭奪戈蘭高地為哪樁 爭議始末一次懂

2019-03-26 14:55

送女進名校 南韓大學教授迫學生代寫論文

2019-03-26 14:53

聯手抗美？俄運百兵抵委國 龐培歐：不會袖手旁觀

2019-03-26 14:25

俄議員證實：金正恩最快今春到訪

2019-03-26 14:21

委內瑞拉沒有光！俄軍、中國都救不了的全國大停電

2019-03-26 14:20

以色列對戈蘭高地主權 川普簽宣言承認

2019-03-26 14:15

習近平訪法大採購 空巴獲300架飛機訂單

2019-03-26 14:14

泰國大選結果難產 朝野都稱勝選 各組聯合政府

2019-03-26 13:53

影╱每個月捐8成薪水助學 肯亞師獲頒百萬美元大獎

2019-03-26 13:49

福島核電廠所在地 將首度解除部分避難指示

2019-03-26 13:08

委內瑞拉又停電 手機訊號國際機場都受影響

2019-03-26 13:01

影／以巴戰火再起！以色列空襲報復哈瑪斯火箭攻擊

2019-03-26 12:41

日本推動賭場 今通過施行細則要有大型會展中心

2019-03-26 12:39

萬幸！新加坡航空接獲炸彈威脅 平安落地虛驚一場

2019-03-26 12:39

蛋襲反移民參議員 澳洲少年：這顆蛋團結人心

2019-03-26 12:37

伊朗遭遇史無前例洪患 19死近百傷

2019-03-26 12:37

影／拳擊手賽後訪問強吻女記者 網友喊：告他！

2019-03-26 12:24

梵蒂岡大主教稱 主教臨時協議是40年努力成果

2019-03-26 11:13

美國國務卿蓬佩奧：北韓金正恩和南韓鄭義溶都是騙子

2019-03-26 11:01

黃背心抗爭中受傷 馬克宏要老婦「長點智慧」被圍剿

2019-03-26 10:54

馬克宏稱 與習近平討論了「人權個案」

2019-03-26 10:17
看更多

熱門文章

證實火星有生命？ 「好奇號」三天拍15張「蘑菇」

2019-03-26 17:19

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

2019-03-26 11:00

分不清台灣、大陸？ 全球都被一個字陷害…

2019-03-27 08:00

泰市場驚見神秘古生物「半鱷半魚」存在地球1億年

2019-03-26 14:58

道路坍方臨時建「ㄈ字」橋道 網讚：山不轉路轉

2019-03-26 21:46

影／藍寶堅尼秀加速 下一秒失控撞爛...車主哭了

2019-03-26 15:33

義大利官員：還有兩個G7國家想加入「一帶一路」

2019-03-26 17:29

影／男子釣大魚卻引出巨鱷 朋友嚇到大叫：快走

2019-03-26 16:17

貨幣暴跌債台高築 灑鹽哥的餐飲王國可能保不住

2019-03-26 22:40

姐就是要美！ 八旬阿嬤花光積蓄冒險拉皮

2019-03-26 19:13

影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19

看不懂英文！中國男不懂路旁標示 竟高速狂飆撞死澳洲男

2019-03-26 17:01

影／拳擊手賽後訪問強吻女記者 網友喊：告他！

2019-03-26 12:24

再遭盟友打臉！美第五艦隊駐地巴林 5G將採華為技術

2019-03-26 23:30

父母自行幫兒子割包皮 五個月大男嬰不幸命喪黃泉

2019-03-26 20:58

英脫變局 傳梅伊快下台了

2019-03-27 00:42

美國頁岩油擴產行動 卡關

2019-03-27 00:42

煤逐漸過時！研究：美逾七成燃煤發電比太陽能、風電貴

2019-03-26 11:20

上司是「連環放屁王」 工程師因抑鬱求償3976萬

2019-03-26 18:36

影／以巴戰火再起！以色列空襲報復哈瑪斯火箭攻擊

2019-03-26 12:41

波音737 Max發動機又出包 西南航空平安迫降奧蘭多

2019-03-27 08:27

美校園槍擊血案陰霾揮之不去 一罹難者父親自殺

2019-03-26 10:37

習近平：希望德國推動歐盟對華關係 排除干擾

2019-03-26 22:27

英國會突襲 奪走梅伊脫歐主控權

2019-03-27 00:23

影／擺脫變培根的命運 「豬界畢卡索」賣畫收入百萬

2019-03-26 17:17

再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16

為何中國一項政策 能助美國一家百年紙廠起死回生？

2019-03-26 12:23

美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

2019-03-27 06:32

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

藝術界印第安納瓊斯 找回失竊20年畢卡索名畫

2019-03-26 19:20

義大利私人小島開價110萬美元 比美國灣區1棟房便宜

2019-03-26 15:02

25%日企大老闆認為 中國因素讓全球景氣開始惡化

2019-03-27 08:15

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

美股開盤走高 道瓊指數勁揚超過250點

2019-03-26 22:50

梅伊再踢鐵板 脫歐主導權丟了

2019-03-26 13:55

在日居留這四種身分 7月起可免去入管排隊噩夢

2019-03-26 12:07

麥當勞20年來最大併購案 要靠新科技客製化菜單衝營收

2019-03-26 11:14

英脫亂世 有人開始翻「摩門教徒求生指南」

2019-03-26 22:45

英國會奪走梅伊脫歐主控權 挑戰政治傳統

2019-03-26 14:29

南韓教授強迫學生代寫論文 送女兒進名校

2019-03-26 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top