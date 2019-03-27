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中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中法德歐盟領導人舉行四方會談，討論中歐關係及加強多邊主義等問題。大陸國家主席習近平強調，彼此應減少相互猜疑，合作是中歐關係的主流。法國總統馬克宏也呼籲，中國和歐盟建立信任基礎。

路透報導，法國罕見邀請到訪的習近平，與德國總理梅克爾和歐盟委員會主席容克在巴黎舉行多邊會談，進行一個多小時，圍繞多邊主義、中歐戰略伙伴關係等進行探討。馬克宏表示，歐盟與中國之間的競爭，不應導致世界貿易體系崩潰或政治孤立主義。法方希望與中國建立一個更公平、平衡的多邊貿易框架。

馬克宏呼籲中國及歐盟強化多邊主義，「在人類權力史上不會沒有競爭，我們不天真，但我們尊重中國，並決心進行對話與合作。」他呼籲歐盟國家與中國建立信任基礎，認為必須通過行動表明，合作比對抗更獲益，開放大門也比閉關自守贏得更多。

新華社報導，馬克宏說，「中方提出的『一帶一路』倡議意義重大，能夠為世界和平、穩定、發展發揮重要作用。歐方可以以創新的方式對接歐盟發展戰略和『一帶一路』倡議，共同促進歐亞互聯互通。」

習近平表示，合作比競爭重要，中歐正在並肩工作、互相幫助，彼此要增加正能量，不應抱著擔心與猜疑的態度，看待對方前進。習強調，合作是中歐關係的主流，即使存在分歧和競爭，也是良性競爭。

習近平強調，中方支持對世界貿易組織（WTO）進行必要改革，維護多邊貿易體制，歡迎包括法國在內的世界各國積極參與到共建「一帶一路」中來，要共同推進中歐投資協定談判。

據新華社報導，梅克爾表示，「歐方應該加緊推動歐中投資協定談判，積極探討參與『一帶一路』這個重要合作倡議，歐中應該合作維護多邊主義，共商世界貿易組織等多邊機構改革。德國提議明年舉行歐中領導人會晤。」

容克指出，希望能有更多歐洲企業進入中國大陸市場，程度就如中資企業進入歐盟一樣，實現更明顯的互惠。梅克爾則表示，歐洲希望在「一帶一路」倡議中發揮作用，並稱關注中美貿易談判對歐盟產生的影響。

隨後，中國和法國發布共同維護多邊主義，完善全球治理的聯合聲明，共有37點，包括兩國倡導完善全球經濟治理，推動經濟全球化朝著更加開放，透明，包容，非歧視的體系發展，維護以規則為基礎，以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

聲明指出，兩國支持中國和歐盟促進中國「一帶一路」倡議，同歐盟、歐亞互聯互通戰略對接所做工作；重申願共同應對在氣候變遷，生物多樣性和環境保護領域的挑戰。

中歐德法領導人會晤，討論中歐關係及加強多邊主義。（法新社）
中歐德法領導人會晤，討論中歐關係及加強多邊主義。（法新社）
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歐盟一帶一路習近平

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