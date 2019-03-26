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歐洲議會通過著作權改革法案 科技巨擘叫苦

2019-03-26 22:46中央社 法國史特拉斯堡26日綜合外電報導

歐洲議會今天通過受新聞機構和音樂界支持、引發爭議的著作權改革，對強力反對的科技巨擘形成一大打擊。

經過激辯後，歐洲議會議員在史特拉斯堡（Strasbourg）最終以348票贊成、274票反對，36票棄權，通過這項法案。

歐洲議會議員對著作權議題的立場出現很大分歧，兩派遭遇歐洲聯盟（EU）史上最激烈的遊說之一，對象來自科技巨擘、媒體公司、內容創造者和網路自由倡議人士。

媒體公司和藝術家大力支持這項改革，希望能從讓用戶散布內容的YouTube及臉書等網路平台取得更佳回報。

藝術家

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