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歐盟廢除夏令時間 2021年起各國自由決定

2019-03-26 21:55聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

歐盟立法機構歐洲議會26日投票通過，廢除實施多年的夏令時間（又稱日光節約時間）制度，2021年起讓成員國自行決定是否延續夏令時間制，但提醒必須做好規畫，以免引發金融混亂。

去年歐盟執委會提案廢除夏令時間，經過公眾諮詢，高達八成四的歐盟民眾贊成廢除。回覆歐盟諮詢者有460萬人，其中七成來自德國。歐盟成員國的芬蘭民眾2017年發起請願，逾7萬人要求政府廢除夏令時間。

歐盟理事會主席榮克說：「歐盟法律獨裁決定歐洲人每年調兩次時鐘，這並非好事，必須停止。成員國應自行決定要採行夏令或冬令時間。」

決定留在夏令時間的歐盟國家，將於2021年3月最後一個周日進行最後一次調時鐘。採用冬令時間者，最後一次調時鐘則是2021年10月最後一個周日。

夏令時間最早源自節約能源的想法，以充分利用夏季的長日照時間。歐盟自2001年開始實施，每年3月最後一個周日將時鐘撥快一小時，10月最後一個周日撥慢一小時。其他實施夏令時間國家還包括美國、加拿大、墨西哥、澳洲與紐西蘭部分地區。

支持夏令時間者認為，依據季節的日照長短變化調時鐘，作息可以更符合自然；但反對者認為，缺乏證據支持夏令時間能有效節約能源，且每年調兩次時鐘也很麻煩。歐洲議會議員去年初要求檢討夏令時間的必要性，研究顯示，睡眠不足導致勞工生產力降低，調整時鐘影響睡眠 習慣，進而發生健康問題。

歐盟最大貿易夥伴中，俄羅斯、中國大陸和土耳其都未實施夏令時間，廢除可減少時差的混亂，有利貿易順暢。

歐洲議會26日表決通過，廢除夏令時間，2021年起成員國可自行決定實施夏令或冬令...
歐洲議會26日表決通過，廢除夏令時間，2021年起成員國可自行決定實施夏令或冬令時間。（法新社）
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