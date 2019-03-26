台泰科技交流跨大步 國研院首設海外辦公室

2019-03-26 20:24 中央社 曼谷26日專電



國家實驗研究院今天在泰國成立辦公室，台泰雙方科技交流往前邁進一大步。這是國研院在海外的第一個辦公室，未來生醫、電子、太空、奈米、人工智慧等，都是雙方合作重點。

國家實驗研究院今天在泰國國家科學院（NSTDA）轄下的泰國科學園區（Thailand Science Park）舉行揭牌典禮，正式成立泰國辦公室，中央研究院院長廖俊智和駐泰代表童振源都到場觀禮。

泰國國家科學院院長納隆（NarongSirilertworakul）接受中央社記者訪問表示，國科院和台灣的國研院已經合作多年，但國研院在泰國設立辦公室讓雙方的合作規模更大，關係更往前邁進一步。他說，人工智慧、數據分析、生物醫學等領域，都是雙方合作的重點。

國研院院長王永和受訪表示，這是國研院第一個海外辦公室，能具體連接台泰兩國先進技術，建立國際產學研鏈結平台，同時以此做為連結整個東南亞的前哨站，國研院各研究中心的研究人員將輪流駐點在泰國辦公室。

王永和說，泰方對於台灣的生醫、電子、太空、奈米、高速電腦的科技都很有興趣，以太空科技來說，地面訊號接收國研院已經和泰國合作多年，台灣在未來10年內要發射10顆衛星，太空科技領域台灣稍微領先泰國，在衛星零件或維修上，台灣都樂意分享技術，也能為台灣廠商帶來機會。

前來泰國參加國家科學院年度科學大會的廖俊智昨天和明天都在大會中有專題演講，廖俊智受訪表示，國研院設立辦公室，成為台灣學研界在泰國的前哨站，泰國學研界非常希望和台灣合作，例如泰國對半導體、生物精煉、食品科技、生技醫療等領域都很有興趣。

國研院今天也和泰國國家科學院簽署合作備忘錄，王永和說，在這個大傘下，可以強化雙方合作關係。

泰國國家科學院隸屬於泰國科技部，轄下有國家基因工程及生物科技研究中心、國家金屬與材料科技中心、國家電子和計算機科技中心及國家奈米科技中心，是泰國科技研發及人才培育的重鎮。