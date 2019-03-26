影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



瑞士維京遊輪公司（Viking Ocean Cruises）的豪華觀光郵輪「維京天空號」（Viking Sky），在挪威遇上惡劣氣候，導致動力故障，面臨翻覆、觸礁危險。有船員事後接受《今日美國報》（USA Today）獨家專訪，回憶這場北海驚魂記，直言關鍵時刻救生艇根本不能用，一度以為船快沉了，還打電話回家道別。

這名「維京天空號」的船員匿名接受《USA Today》電話訪問，曝露船上當時的慘況，指出餐廳區域所有東西都摔壞，一間休息室內的沉重平台鋼琴都被拋飛，整個翻了過來。

船員指出，船頭受到大浪影響最明顯，搖晃最嚴重，完全無法站立，所以在進入緊急狀態，展開疏散時，許多船員和乘客都無法馬上移動。「那是場噩夢，」他表示，「大家都驚慌失措，奔跑逃命，還有人哭了出來。大家都飽受驚嚇，一臉難以置信。不敢相信自己倖存下來。」

受訪船員指出，能倖存他也覺得難以置信，雖然船員都受到良好訓練，但當船身開始傾斜時，他以為船會沉、自己死定了，忍不住打電話回家向家人道別。

為了要取得救生衣，船員得在狂風暴雨和嚴重傾斜的甲板上，形成人鍊，傳遞救生衣給乘客。「我們在2樓，而浪大到，達到我們的高度，約9公尺高，而且船身傾斜約45度，如果你失足就會摔下去，我從來沒經歷過這種情況。」

這名船員還透露，郵輪的救生艇毫無用處，因為郵輪失去動力，意味著他們無法移動救生艇，更不用說海況糟到根本無法使用救生艇。

受訪船員表示，雖然有些船員還沒從驚嚇中恢復，但多數的船員都感到很自豪和勇敢，因為他們在這種情況下，仍成功確保乘客的安全，更不用說還有人超出職責範圍，冒險跑回乘客的房間幫他們拿藥。