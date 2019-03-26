美積極佈局阿曼 防伊切斷石油命脈

2019-03-26 17:26 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



美國透過協議，防止伊朗阻斷石油供應。美國24日與西亞國家阿曼達成協議，阿曼將境內港口與機場提供美軍使用。透過協議，美國希望能限制伊朗試圖封鎖戰略地位重要的荷姆茲海峽的行為。

防伊影響石油供給

根據《歐洲新聞網》報導，美國駐阿曼大使館在網站上公佈此協議，將會在杜昆姆與薩拉拉兩個港口有駐軍與物資的補給，「這可以讓美阿雙方增強彼此軍事互信。」

美國官員受訪時表示，希望透過該協議，讓美軍在波斯灣有更靈活的調度，同時減少增派船隻護衛商船（防止伊朗封鎖）的需求。阿曼當局希望透過該協議，將其打造成中東重要的政治與外交區域。

《歐洲新聞網》提到，美國希望透過這次佈局，防止伊朗輕舉妄動。伊朗原與美國在2015年簽訂核協議，換取美國緩解經濟制裁，但在美國總統川普2017年撕毀核協議，並重啟制裁下，雙方關係現已盪到谷底。伊朗屢次威脅封鎖荷姆茲海峽，不讓波斯灣石油出口。

美行為受制

另外，據《MARINE LINK》報導，除了伊朗外，此協議也增加美國與中國在中東的競爭籌碼，中國在阿曼已投資超過100億美金，近年來也在吉布地成立首個海外軍事基地，美、中勢力在中東仍持續角力。

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