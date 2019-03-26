波音再受挫！習近平訪法 中國一口氣買下300架空巴飛機

2019-03-26 17:12 世界日報 中國新聞組／綜合報導



空巴A320客機 路透社 分享 facebook 空中巴士在中國國家主席習近平訪問法國期間，從中國取得總計約300億歐元（約342.6億美元）的飛機訂單，對疲於應付最暢銷機型停飛的波音公司無疑是又一打擊。而這比法國總統馬克宏去年1月訪問北京宣稱的交易還多近一倍。空中巴士宣布，這筆龐大的訂單包括290架A320系列窄體客機和10架A350系列廣體客機。

本報系經濟日報報導，波音公司737 Max窄體客機是A320的主要競爭對手，五個月內兩度墜機後已遭停飛。這家美國飛機製造商還在努力應付美中貿易戰帶來的影響，對中國的銷售已陷於停滯。

法廣報導，即將上任的空巴執行長佛喜（Guillaume Faury）在法國簽完訂單後表示，這表明中國對空巴的產品充滿信心。中國簽約方為「中國航空器材集團有限公司」。

習近平在巴黎凱旋門紀念碑前和法國總統馬克宏一道檢閱儀仗隊時，馬克宏特別強調，和中國發展「強有力的歐中夥伴關係」。雙方簽署經貿合作協議和中法太空合作意向書。

馬克宏和習近平會晤時表示，21世紀不論似乎理性還是顯而易見的選擇，都是在明確，要求高、雄心勃勃的基礎上確定強大的歐中聯盟夥伴關係。

26日，德國總理梅克爾將在巴黎與馬克宏、歐盟執委會主席容克爾、習近平舉行會晤，將圍繞貿易、氣候保護和歐中關係。

馬克宏補充道，合作的中心議題是保護環境和全球生物多樣性，但必須圍繞「強有力和有效的多邊主義。在經濟發展和經貿合作上，馬克宏表示，必須「尊重我們的共同利益」，真正建立在公平競爭和平衡貿易的基礎上。

習近平則強調中方一貫立場。他表示，一個歐洲團結、繁榮、穩定的歐洲符合中方推進世界多極化的理念。習近平表示，中國將始終推進歐洲一體化及其發展，因為歐洲是重要一極。

法新社報導，在習近平訪問法國前，正遭調查的前中國公安部副部長、前國際刑警組織主席孟宏偉之妻Grace Meng致信馬克宏，敦促他與習近平討論孟宏偉案，並探詢孟宏偉的下落及健康狀況，同時要求中國允許律師探視孟宏偉。