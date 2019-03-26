總統球員兼裁判 東非島國再傳作票

2019-03-26 17:14 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



非洲島國大選傳弊案！由3個島組成的科摩羅群島聯邦國，自獨立以後一直維持總統制政體，但現任總統阿蘇馬尼不願放權，繼去年被質疑對修憲票數動手腳而通過延長總統任期後，日前舉行的提前大選又傳出反對派指責阿蘇馬尼又要作票，不少人民發動示威，但阿蘇馬尼仍可望繼續勝選。

根據《半島電視台》報導，科摩羅群島由於是聯邦國，一直由三大島輪流推派總統，每一任總統任期5年，但在阿蘇馬尼於去年「有目的」地推動憲法改革，最終以令人質疑的票數通過新憲法，讓總統無需一任輪派，最多可以連2任。

為了盡快坐穩總統寶座，原本任期到2021年的阿蘇馬尼決定提前舉行大選，此次選舉再度因阿蘇馬尼有作票前科，被反對派爆出有問題。《路透社》報導，反對派候選人在27日領導著選民上街示威，高喊「Azali Nalawe」（中文意即阿蘇馬尼下台），並與安全部隊發生推擠。

反對派擔憂阿蘇馬尼會食髓知味，因為阿蘇馬尼在推動完憲法改革後，不只很快就打算應用新任期制，更順手廢除制衡的設定，他取消三大島各選出一位副總統的制度，未來若在其他方面更改法治並非不可能。

事實上，據《非洲新聞網》報導，三大島中的前兩大島都出現投票所受到不法迫害的事務，而部分反對派候選人表示，依照他們握有的證據顯示，投票站出現重大違規行為，多為阿蘇馬尼一派「霸道劫持」選票。雖然結果仍得等中選會（CENI）公佈，但分析師預測，阿蘇馬尼勝選機率仍高。

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