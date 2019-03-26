影╱每個月捐8成薪水助學 肯亞師獲頒百萬美元大獎

2019-03-26 13:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ╱綜合25日電



肯亞偏遠村落一名中學數理教師塔比其（Peter Tabichi），每月捐出八成薪水只為救濟貧童完成學業，並致力於發展非洲科學教育，他24日獲頒2019年「瓦基基金會全球教師獎」，抱回獎金100萬美元。

月捐8成薪抱回100萬獎金！肯亞教師奪全球教師獎 法新社 分享 facebook

法新社報導，主辦單位指出，塔比其「對學生無私貢獻、努力並真摯相信他們的天賦」，值得嘉許。頒獎典禮24日在杜拜登場，由好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）主持。

36歲的塔比其是方濟會修士，在克里寇混和日間中學任教，這所學校位於偏遠且半乾旱地區普瓦尼村，常發生乾旱與飢荒。塔比其將八成月薪捐給任教學校窮苦家庭，讓他們的孩子得以繼續求學。沒有這些資助，他們根本無法負擔制服和書本費用。

塔比其說：「在非洲的每一天，我們都翻開新頁和新篇章...這個獎並不屬於我，而是對這片偉大大陸上學子們的表揚。我會站在這裡，全歸功於我的學生取得的成就。」他進一步說：「這座獎給了他們機會，也昭告世界他們能做許多事。身為一名在前線工作的教師，我在這些年輕人身上看到希望，他們的好奇心、天賦、智慧和信仰。」

主辦單位、總部位於杜拜的瓦基基金會發聲明指出，校內約95%學生「來自貧窮家庭，近三分之一為孤兒或出身單親家庭，許多家庭沒有足夠食物吃。藥物濫用、未成年懷孕、輟學、早婚與自殺屢見不鮮」。

有些學童每天得步行七公里才能到校，雨季來臨時，道路寸步難行。

基金會說，該校師生比為1：58，只有一台網路連線不佳的桌上電腦可使用。儘管如此，塔比其堅持「在他的課堂中，80%課程內容要使用資訊與通訊科技，以引起學生興趣」。

瓦基基金會舉辦全球教師獎，表彰在專業方面貢獻傑出的教師。塔比其從179國上萬競爭者中脫穎而出，最終擊敗其他九名入圍者，獲得殊榮。