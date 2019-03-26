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泰國大選結果難產 朝野都稱勝選 各組聯合政府

2019-03-26 13:53世界日報 編譯李京倫／綜合25日電

為泰黨總理候選人蘇達拉（中）25日宣布開始組閣。 法新社
為泰黨總理候選人蘇達拉（中）25日宣布開始組閣。 法新社
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泰國國會大選情勢詭譎，朝野25日都宣布勝選，挺軍方執政黨公民力量黨慶祝得票數領先，支持流亡前總理塔信的最大反對黨為泰黨則宣稱在眾議院拿下最多席次，泰國選舉委員會三度延後公布初步結果，最後只公布眾院500席中單一選區直選的350席，其餘採政黨比例代表制的150席要到29日才揭曉。

選委會25日下午公布的初步計票結果顯示，超過九成選票開出，公民力量黨獲得760萬票，比為泰黨多了近50萬票。不過為泰黨在眾院贏得137席，公民力量黨則拿下97席。

泰國總理由參議院250名議員和眾議院500名議員共同選出，在兩院合計取得376票者就能當選總理。不過軍方已掌握參院全部250席，只要掌握眾院126席，即可讓現任總理巴育連任。為泰黨則須在眾院拿到376席才能組閣。

公民力量黨黨魁烏塔瑪25日下午開記者會說：「我們從一開始就說，得票最多的政黨才能組閣。」該黨表示將籌組政府。

為泰黨總理候選人蘇達拉說：「本屆政府必須以人民意志為依歸，帶領國家朝更民主的方向邁進。」秘書長普塔說，「我們將從今天起開始和其他政黨協商籌組政府」。

選委會三度延後公布初步計票結果。泰國選舉專家指出，一再延後前所未有。選委會原定24日晚間8時公布，後來主委逸提蓬說，夜間暫停計票，公布要推遲到25日上午10時，第二次延到下午2時，第三次延到下午4時，但只公布眾院350席結果。

塔信25日在香港接受法新社訪問時指控軍方操弄選舉，選前和計票時動手腳。

官方完整計票結果將在5月9日公布。

泰大選結果難產，朝野都宣布勝選。 路透社
泰大選結果難產，朝野都宣布勝選。 路透社
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泰國選委會

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