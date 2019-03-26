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聯手抗美？俄運百兵抵委國 龐培歐：不會袖手旁觀

2019-03-26 14:25世界日報 編譯中心╱綜合25日電

據委內瑞拉當地媒體報導，兩架俄羅斯軍機23日抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，機上被稱載...
據委內瑞拉當地媒體報導，兩架俄羅斯軍機23日抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，機上被稱載有約100名俄羅斯軍人及一整機的裝備，抵達卡拉卡斯附近邁格狄亞（Maiquetia）國際機場。這是自今年1月委內瑞拉政局進一步緊張化以來，首批公開出現在該國首都的俄羅斯部隊和裝備。 路透社
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委內瑞拉當地媒體報導，兩架俄羅斯軍機23日抵達委內瑞拉首都卡拉卡斯，機上被稱載有約100名俄羅斯軍人及一整機的裝備，抵達卡拉卡斯附近邁格狄亞（Maiquetia）國際機場。這是自今年1月委內瑞拉政局進一步緊張化以來，首批公開出現在該國首都的俄羅斯部隊和裝備。

英國衛報分析認為，俄軍此番行動勢必惹起美方忌憚，外界關注會否引燃新火頭，加劇危機。美國國務卿龐培歐25日對俄國外長拉夫羅夫說，美國不會對俄羅斯加劇委內瑞拉緊張局勢袖手旁觀。

飛航追蹤網站「Flightradar24」指出，兩架飛機22日從俄羅斯軍事機場起飛；另一個飛航追蹤網站 「Adsbexchange」則顯示，其中一架飛機已在24日離開卡拉卡斯。

俄羅斯近來持續強化與委內瑞拉的關係，三個月前，兩國在委內瑞拉領土內舉行聯合軍事演習。委內瑞拉總統馬杜洛宣稱，這是兩國關係密切的象徵，但美國譴責俄羅斯勢力入侵美洲地區。

獨立記者梅約加在推特上指出，兩架俄國飛機23日晚上飛抵邁格狄亞的機場，分別是一架安托諾夫124型（Antonov-124）運輸機與一架伊留申IL-62（Ilyushin IL-62）小型噴射機。

梅約加指出，一架飛機載運了俄羅斯動員局武裝部隊負責人唐克希庫羅夫和近100名俄國軍人；另一架則是載運了大約35公噸的裝備。

1月以來 俄兵首現委國

作為馬杜洛政府的主要外在支持者，俄羅斯去年12月曾派遣兩架可搭載核武的遠程轟炸機，飛抵委內瑞拉參與兩國軍演。這次兩架軍機則是自今年1月委內瑞拉反對派領袖瓜伊多自任「臨時總統」以來，首批在委國首都出現的俄羅斯部隊和裝備。

俄軍此行目的未明。俄羅斯衛星通訊社引述俄羅斯駐卡拉卡斯大使館的外交官稱，俄軍人這次飛抵卡拉卡斯「沒有任何神秘之處，與落實多年前簽署的軍事技術合作合同有關」。

在委內瑞拉危機持續升高之際，美國曾警告不排除以軍事手段促使馬杜洛下台。但俄羅斯已經表態，反對美國制裁馬杜洛，也反對美國承認瓜伊多為委國臨時總統，俄委兩國關係更緊密。

俄羅斯委內瑞拉機場

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