影／以巴戰火再起！以色列空襲報復哈瑪斯火箭攻擊

2019-03-26 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



以色列25日對哈瑪斯組織在加薩的目標發動攻擊，回應數小時之前，一枚自加薩發射的火箭擊中特拉維夫附近一棟房屋，造成7人受傷，這令人擔心會使情勢嚴重激化。法新 分享 facebook

以色列25日宣布，對哈瑪斯組織（Hamas） 在加薩走廊（Gaza）的目標發動空襲，以因應數小時之前，一枚據信來自哈瑪斯的火箭，自加薩發射擊中特拉維夫（TelAviv）附近一棟房屋，造成7人受傷，外界擔憂這將會使情勢嚴重激化。

根據以色列軍方，該枚火箭彈射程達約120公里，是哈瑪斯組織在加薩境內自製，落在特拉維夫以北約25公里的許梅雷特地區。這是2014年以色列與哈瑪斯爆發衝突以來，從加薩射往以色列最長射程的火箭，共造成7人受傷，包括一名60多歲婦人、一名12歲女童以及2名嬰兒，傷者大多遭彈片射傷或是輕微燒燙傷。

以色列隨即展開報復，宣布對哈瑪斯在加薩的秘密軍事情報總部，進行空襲轟炸，並且在邊境地區佈署軍隊。《路透》報導，以國軍方表示，在空襲後哈瑪斯又向以色列發射了一枚短程火箭，所幸沒有造成傷亡。

加薩安全消息人士透露，到目前為止，以國已經發動至少6波攻擊，其中5波針對加薩市（Gaza City）和周圍一帶，一波針對加薩南部，也就是在拉法（Rafah）和甘尤尼斯（Khan Yunis）之間，造成2名巴勒斯坦民眾受傷。

以色列與巴勒斯坦再度爆發軍事衝突，讓加薩地區民眾深感擔憂並紛紛開始囤糧，準備應對接下來可能爆發的長期嚴重對峙。

當下正出訪美國的以色列總理內唐亞胡，與美國總統川普會面後，在白宮聯合記者會上回應「絕不容忍」，會強力回應這種惡意侵略，並表示將取消接下來的行程，立即返國。

《BBC》報導目前最新情勢，哈瑪斯在當地時間25日晚間10點宣布，透過埃及的調停，目前已經達成停火協議，不過以色列並未對此作出回應。