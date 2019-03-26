日本推動賭場 今通過施行細則要有大型會展中心

2019-03-26 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本內閣會議26日上午通過包括賭場在內的綜合型休閒設施（IR）整建法案」施行令（相當於施行細則），明定賭場度假村的旅館客房總面積必須超過10萬平方公尺，且要有大型會展中心。

日本首相安倍晉三在內閣會議前主持IR設施發展促進本部會議時表示，相關的規定是為了實現能夠匯集全球觀光客停留觀光，度假村內包括了會展中心等設施，追求前所未有的規模與質感，體現全世界最高水準的賭場而制定的必要條款。日本政府今後將做好一切配套，包括設置賭場管理委員會等，打造觀光先進國。

根據NHK等報導，政令規定作為度假村主要設施的賭場、飯店、會展中心的具體規模。賭場大小不得超過度假村的3%；飯店部分與國際間度假村規定相當，要求客房總面積必須超國10萬平方公尺。

會展中心依照規模與容納人數分為三種等級，面積最大者超過12萬平方公尺，將超越東京國際展示場(bigsight)，成為日本日本國內最大的會展中心。

賭場廣告對象以外國遊客為主，僅可在機場、港口的入境審查區域刊登賭場廣告；為了防制洗錢等弊端，交易超過100萬日圓，賭場有向國家報告的義務。

日本政府將在7月開設賭場管理委會，進一步研議度假村選址的基本方針。目前包括大阪府、大阪市、和歌山縣、長崎縣等地傳出有意爭取，IR法則規定日本國內最多設置三個賭場。