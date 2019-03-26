影／拳擊手賽後訪問強吻女記者 網友喊：告他！

2019-03-26 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 梁采蘩 ╱即時報導



保加利亞籍重量級拳擊手普列夫（Kubrat Pulev）23日在美國加州出賽，經過7回合激烈比拼，擊倒對手迪努（Bogdan Dinu），然而在賽後訪問上他疑似被勝利沖昏頭，竟然強吻一名採訪他的女記者，事後遭到網友砲轟性騷擾。

訪問中，女記者蘇西（Jenny SuShe）先詢問普列夫眉頭上的割傷，是否影響到該場比賽表現，普列夫表示傷口處理員（Cutman）處置得宜，讓他越戰越勇。蘇西又問他，是否覺得有資格挑戰英國籍世界拳王泰森‧福瑞（Tyson Fury），普列夫先回答「有」，接著立刻嘴對嘴親下去。當下蘇西似乎顯得不知所措，只回普列夫「謝謝」，勉強完成訪問。之後她在推特上表示感覺「尷尬」。

事後蘇西所屬的《賭城體育日報》（Vegas Sports Daily）發布聲明譴責，指「蘇西在不情願、無預警的情況下，被普列夫強吻」，「我們不會寬容如此行為，正在與蘇西及普列夫經紀人團隊商討，以採取必要措施」。