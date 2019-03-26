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牽制共軍消除防衛空白 日本新設2離島駐屯地

2019-03-26 08:57聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本陸上自衛隊今起在沖繩縣宮古島、鹿兒島縣奄美大島設置新駐屯地。這是陸自首次在西南方部署實戰部隊，目的在消除離島防衛的「空白地帶」，提高抑止力，以因應中共解放軍軍備實力不斷增加、海洋活動頻繁的東海現況。

兩島皆部署了飛彈部隊與警備隊，持有地對艦誘導彈（SSM）和地對空誘導彈（SAM）等，可對周邊海峽與上空通過的解放軍艦艇、飛機進行牽制。警備隊除戰事發生時緊急出動，也負責守衛機場和港口，讓中央支援的部隊可以順利登島。

宮島島駐屯地警備隊約380人編制，將逐步擴編，加入地對空飛彈、地對艦飛彈部隊，在2020年以後達到700至800人編制。駐屯地設於宮古島中央，陸上自衛隊計畫在宮古島東部設置彈藥庫與射擊訓練場，為取得用地開始測量等前置作業。陸自也計畫在沖繩縣石垣島做同樣的部署。

奄美大島分為奄美駐屯地與瀬戸內分屯地，編制共約550人。奄美駐屯地配置警備隊、戰機、可迎擊巡弋飛彈的地對空飛彈部隊；瀬戸內分屯地則有警備隊、因應船艦的地對艦飛彈部隊。

防衛大臣岩屋毅上周在例行記者會中表示，西南諸島的配置是為了填補防衛的空白地帶，對災害等各種事態可以進行立即因應、快速行動。

防衛省在2014至2018年度的中期防衛力整備計畫開始重視西南諸島強化，2016年3月首度在沖繩增設新駐屯地，在與那國島部署160人編制的沿岸監視隊。去年底通過的新防衛大綱強調「(重心)西南移轉」，明文寫入將增設負責離島部隊補給的輸送部隊、維持可從鄰近其他島嶼對登陸敵人進行攻擊的滑翔導引炸彈部隊。自衛隊並計畫在西南諸島各島進行水陸機動團訓練，當離島遭占領時，水陸機動團搭乘海上自衛隊輸送艦進行離島奪回作戰。

飛彈自衛隊沖繩

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