難保控制權 傳梅伊願下台換取國會支持脫歐協議
英國下議院周一以329票對302票，象徵性地剝奪首相梅伊對脫歐進程的控制權一天。
國會接下來將可要求梅伊採取激進的B計畫，其中可能包括二次公投、將英國留在歐盟的關稅同盟，甚至取消脫歐 。
梅伊坦承，她的脫歐協議仍不足以在國會闖關，她將繼續努力推動在本周舉行第三次表決。三名大臣已辭職以投票反對梅伊的脫歐協議，包括衛生大臣Steve Brine、外交大臣Alistair Burt和商務大臣Richard Harrington。
英國脫歐的大限將至，歐盟表示，若脫歐協議在國會過關，就能把期限延後到5月22日，若沒有過關，英國必須在4月12日之前決定下一步。
英國脫歐的命運似乎仍然在兩個極端結果之間徘徊：談判的災難性失敗導致無協議脫歐，或是拖延數月甚至數年，在此期間脫歐可能取消。
太陽報報導，梅伊周日向一些支持脫歐的議員表示，她可以考慮辭職，以換取議會支持她的脫歐協議。
報導指出：「這項重大承認，是梅伊周日晚間與資深保守黨疑歐派議員在契克斯首相鄉間別墅進行私人會談時提出，梅伊還表示，在她同意進一步考慮前，必須先了解是否有相當的人數支持辭職協議。」
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