難保控制權 傳梅伊願下台換取國會支持脫歐協議

2019-03-26 07:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



英國下議院周一以329票對302票，象徵性地剝奪首相梅伊對脫歐進程的控制權一天。

國會接下來將可要求梅伊採取激進的B計畫，其中可能包括二次公投、將英國留在歐盟的關稅同盟，甚至取消脫歐 。

梅伊坦承，她的脫歐協議仍不足以在國會闖關，她將繼續努力推動在本周舉行第三次表決。三名大臣已辭職以投票反對梅伊的脫歐協議，包括衛生大臣Steve Brine、外交大臣Alistair Burt和商務大臣Richard Harrington。

英國脫歐的大限將至，歐盟表示，若脫歐協議在國會過關，就能把期限延後到5月22日，若沒有過關，英國必須在4月12日之前決定下一步。

英國脫歐的命運似乎仍然在兩個極端結果之間徘徊：談判的災難性失敗導致無協議脫歐，或是拖延數月甚至數年，在此期間脫歐可能取消。

太陽報報導，梅伊周日向一些支持脫歐的議員表示，她可以考慮辭職，以換取議會支持她的脫歐協議。