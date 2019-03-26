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火箭襲以色列釀7傷 哈瑪斯否認下手

2019-03-26 00:42聯合報 編譯李京倫／報導

以色列首都特拉維夫北郊米許梅雷特村一間房屋，廿五日遭一枚火箭擊中，導致七人受傷。...
以色列首都特拉維夫北郊米許梅雷特村一間房屋，廿五日遭一枚火箭擊中，導致七人受傷。 （法新社）
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以色列首都特拉維夫北郊米許梅雷特村一間房屋，廿五日清晨遭一枚火箭擊中，導致七人受傷，人在華府的以色列總理內唐亞胡，決定縮短訪美行程提前返國，並矢言強力回應。以色列指控，發射火箭的是統治加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭基本教義派組織哈瑪斯，遭哈瑪斯否認。

哈瑪斯一名官員對法新社說：「沒人有興趣從加薩走廊向敵方發射火箭。」這名官員還說，已向調停哈瑪斯與以色列衝突的埃及傳達同樣訊息。

內唐亞胡廿四日抵達華府，原定訪美四天，他廿五日說，當天稍晚一結束與美國總統川普在白宮的會晤後，將立刻返國。內唐亞胡說：「這是對以色列極其邪惡的攻擊，我們將強烈回應。」

以色列軍方指控，哈瑪斯從加薩南部拉法市發射火箭，火箭共飛行一百廿公里，是二○一四年以色列與加薩爆發戰爭以來，從加薩發射並造成死傷的火箭中射程最長的。

以色列救難人員將受傷七人送醫，包括一個嬰兒、一個三歲男孩、一個十二歲女孩和一名六十歲婦人，婦人受到爆炸傷、灼傷和彈片傷。

以色列軍方出動兩個旅到加薩邊界，並徵召後備軍人。軍方首席發言人馬尼里斯說：「我們為各種可能做準備。」

美國中東特使格林布拉特發推文說：「我們譴責這起源自加薩的暴力事件，並肯定以色列的自衛權。」

以色列火箭戰爭白宮伊斯蘭

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