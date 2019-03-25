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英航班機大搞烏龍 飛錯地方

2019-03-25 23:05聯合報 記者張江寧╱即時報導

一架原定25日早上從倫敦飛往德國杜塞道夫的英國航空班機，因機師收到錯誤的飛航計畫，竟飛往蘇格蘭愛丁堡。機上乘客直到降落聽到「歡迎來到愛丁堡」的廣播後，才驚覺天大錯誤。

英航表示，這架班機現已飛抵杜塞道夫，此次航班的飛航組員來自德航WDL，他們因為租賃契約而與英航合作。

英航表示，他們正和德航WDL一起，試圖理出飛航計畫文書出錯的原因。英航說：「對於打亂了旅客行程，我們已慎重致歉，之後也將個別聯繫旅客致意。」

目前尚不能確定有多少人受此烏龍波及。

英航說，這架班機的機師並沒有迷路，因為他們接到的飛航計畫目的地就是愛丁堡，班機起飛的倫敦城市機場航管單位也允許飛機飛往愛丁堡。

因工作關係，每周都要由倫敦飛往杜塞道夫的24歲乘客蘇菲・庫克說，當機長宣布班機即將抵達愛丁堡時，每個人都覺得他在搞笑。她隨即詢問空服員，機長是否在開玩笑。機長隨後請要到杜塞道夫的旅客舉手，每個人都舉起手。

庫克說：「機長告訴我們，他完全不懂怎麼會這樣，這史無前例，空服員也想搞清楚是怎麼一回事。」

庫克表示，這架班機在愛丁堡的停機坪停了2小時半，才飛往杜塞道夫，她接著抱怨：「之後的旅程相當使人洩氣，馬桶塞住、零食發完，空氣也非常悶。」

事發後，乘客紛紛在推特上抱怨這起烏龍。

一架英航班機從倫敦起飛。圖非當事班機。路透
一架英航班機從倫敦起飛。圖非當事班機。路透
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倫敦機師空服員

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