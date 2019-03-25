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詭異！泰國朝野都宣布勝選 官方遲不公布結果

2019-03-25 22:35聯合報 記者李京倫╱即時報導

泰國國會大選情勢詭譎，朝野25日都宣布勝選，挺軍方執政黨公民力量黨慶祝得票數領先，支持流亡前總理塔信的最大反對黨為泰黨，則宣稱在眾議院拿下最多席次，泰國選舉委員會三度延後公布初步結果，最後只公布眾院500席中單一選區直選的350席，其餘採政黨比例代表制的150席要到29日才揭曉。

選委會25日下午公布的初步計票結果顯示，超過九成選票開出，公民力量黨獲得760萬票，比為泰黨多了近50萬票。不過，為泰黨在眾院贏得137席，公民力量黨則拿下97席。

泰國總理由參議院250名議員和眾議院500名議員共同選出，在兩院合計取得376票者，就能當選總理。不過，軍方已掌握參院全部250席，只須掌握眾院126席，即可讓現任總理帕拉育連任。為泰黨則須在眾院拿到376席才能組閣。

公民力量黨黨魁烏塔瑪25日下午開記者會說：「我們從一開始就說，得票最多的政黨才能組閣。」該黨表示將籌組政府。

為泰黨總理候選人蘇達拉說：「本屆政府必須以人民意志為依歸，帶領國家朝更民主的方向邁進。」秘書長普塔說，投給反軍政府政黨的選票，凸顯人民希望國家重返民主統治，這點必須尊重，「我們將從今天起開始和其他政黨協商籌組政府」。

選委會三度延後公布初步計票結果。泰國選舉專家指出，一再延後前所未有。選委會原定24日晚間八點公布，後來主委逸提蓬說，夜間暫停計票，公布要推遲到25日上午十點，第二次延到下午兩點，第三次延到下午四點，但只公布眾院350席結果。

塔信25日在香港接受法新社訪問時，指控軍方操弄選舉，選前和計票時動手腳。

曼谷朱拉隆功大學政治系副主任潘迪特質疑計票過程合法性， 他認為選委會有義務夜間繼續計票。

官方完整計票結果將在5月9日公布。

為泰黨總理候選人蘇達拉（左）25日宣布開始組閣，秘書長普塔（右）調整麥克風。（歐...
為泰黨總理候選人蘇達拉（左）25日宣布開始組閣，秘書長普塔（右）調整麥克風。（歐新社）
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