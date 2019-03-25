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俄國證實 北韓領導人金正恩最快今春訪俄

2019-03-25 21:10聯合報 記者張江寧╱即時報導

路透報導，俄國議員巴須金25日向俄羅斯新聞社（RIA）透露，北韓領導人金正恩將在今年春、夏季訪俄。但巴須金表示，確切日期尚未確定。

克里姆林宮發言人培斯科夫證實，他們正在安排金正恩訪俄行程，但無法提供更多細節。他說：「一旦我們確認了時間、地點及會晤形式，我們就會提供相關資訊。」

美國上周因北韓的核武計畫對北韓實施新制裁，這是金正恩和美國總統川普上月在越南的峰會破局後，美國首度採取這類行動。

北韓領導人金正恩。（路透）
北韓領導人金正恩。（路透）
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