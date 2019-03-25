加薩罕見發射長距離火箭 以色列7人傷總理提前返國

2019-03-25 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



一支從加薩走廊發射的火箭25日擊中以色列首都特拉維夫北方一間房屋，導致七人受傷，人在華府的以色列總理內唐亞胡，決定縮短訪美行程提前返國，並矢言強力回應。

以色列軍方說，發射火箭的是統治加薩走廊的伊斯蘭基本教義派組織哈瑪斯，發射地點是加薩南部拉法市。