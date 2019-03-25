塔信盟友為泰黨宣稱在泰國選舉獲勝 挑戰軍方勢力

2019-03-25 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



支持流亡前總理塔信的為泰黨（Pheu Thai）宣稱在泰國大選中獲勝，並表示將尋求組建聯合政府，挑戰在初期計票領先、由軍方支持的公民力量黨。

根據選舉委員會的資料，為泰黨在眾議院350席分區議員席次初步取得138席，其次才是軍方代理政黨公民力量黨的96席。上述數字不計另外的150席不分區議員席次，顯示這兩大主要政黨將必須尋求籌組聯盟，才能在500議席的眾議院拿下主控權。

為泰黨總理候選人蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）25日在曼谷對記者表示，為泰黨在選舉中贏得最多席位，軍政府任命的參議院應尊重人民的投票結果 。

蘇達拉說：「我們將爭取立即組建政府聯盟，因為人們就是這麼投的票」，「我們堅持我們的立場，即我們不會支持軍政府繼續執政。」

上述談話凸顯出，支持民主的勢力即將與泰國親皇室陣營與軍方菁英為籌組政府攤牌，軍方陣營過去20年來一再試圖阻止塔信及其盟友掌權。先前的對抗導致政局不穩定、陷入僵局、流血街頭抗議和政變。

然而軍方支持的公民力量黨也表示尋求組建政府。根據選舉委員會在臉書頁面上公布的非正式結果，在開出的94%選票中，公民力量黨獲得了770萬票。為泰黨居次，獲723萬票。

泰國選舉委員會是在當地時間25日下午4時宣布350席分區議員的當選者，先前曾多次延後公布結果。選委會指出，雖然電腦遭到駭客攻擊，但初步計票結果是正確的。官方的選舉結果要到5月9日才會揭曉，也就是泰王瓦吉拉隆功加冕典禮的數天之後。