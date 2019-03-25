為抗衡美與瓜伊多 馬杜洛拉攏俄國

2019-03-25 17:02 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



馬杜羅為了對抗美國與瓜伊多而找來幫手，25日主要機場被拍到有兩架俄國軍機，逾百名士兵降落。(photo by 網路截圖) 分享 facebook

馬杜羅拉靠山，引俄國武裝力量進入委內瑞拉。隨著委內瑞拉總統鬧雙胞案持續發酵，不堪美國執行經濟制裁，馬杜羅政權找關係較佳的俄國相助：2台飛機與其中的逾百名俄國士兵，以及武裝行動頭領25日被拍到降落委國機場，此舉已受到美方高度關注，讓這場馬杜羅、瓜伊多的內政爭鬥逐漸牽扯更多勢力、越趨複雜。

根據《標準商業網》報導，委內瑞拉主要機場於25日被拍到2台俄國飛機，其中除了武裝物資外，更有逾百名俄國士兵和武裝行動局頭子瓦希利，顯然是馬杜羅政權給予俄國武裝落地的權限，此舉明示政治意味濃厚。

背後勢力角力？

由於在這場委內瑞拉的總統雙胞案中，美國與其他西方國家著支持臨時總統瓜伊多，而俄國、中國則是傾向現任總統馬杜羅一派。而雙方背後勢力都不是第一次互相角力，去年12月俄國就曾派出2架轟炸機參與委國軍事演習，暗表支持。

馬杜羅政權之所以在這個節骨眼請俄國來「鎮場面」，很可能是要作出反擊，前些日子都是瓜伊多抨擊馬杜羅一方，而馬杜羅在25日的反擊步驟環環相扣，有了俄國老大哥撐腰，馬杜羅在抓完瓜伊多幕僚長，緊接著放話親瓜派的反對人士就是下一個目標。而委國一舉一動也都在美國關注當中，後續的緊繃氣氛必然只升不降。

美、委關係惡化

據《英國廣播公司》報導，從去年開始，委國與美國的關係惡化也和俄國介入有關，再加上馬杜羅無力解決委國的經濟崩盤問題，讓該國出現嚴重糧食短缺，通膨率飆破8000倍，把內政搞得烏煙瘴氣後，馬杜羅遇到瓜伊多的抨擊與挑戰，才開始這場雙胞總統案。

其中，美國早已欽點瓜伊多為正統，也對馬杜羅政權岌岌可危的財政持續施壓，身為委國石油最大進口國，美國祭出經濟制裁，全面封鎖馬杜羅政權發展，但在同時，俄國政權也與馬杜羅有更多接觸，包含增加軍武銷售等。

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