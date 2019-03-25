親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

勞保年資不滿 原來這樣算也可領到年金

影／伊拉克渡輪翻覆畫面曝光 婦孺遭船壓頂逾百死

2019-03-25 16:05聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

伊拉克第二大城摩蘇爾（Mosul），21日發生渡輪疑似超載翻覆，造成至少102喪命，其中至少12人為兒童。最新曝光畫面顯示，渡輪離岸後不久就翻覆沉沒，乘客瞬間就被渡輪壓入水中滅頂，意外過程僅約20秒鐘、畫面相當駭人。

事發在摩蘇爾的底格里斯河（Tigris River）段，最新曝光畫面可見，半露天設計的渡輪離岸沒多久就失去平衡，黃色的泥水開始從一側湧上渡輪甲板，乘客因此全都奔逃到另一側，但浸水船身快速下沉，原本擠到另一側的乘客開始滑入水中，隨著渡輪側翻達到90度，有許多原本掛在欄杆的乘客紛紛從半空墜河，最後整艘渡輪翻覆，把船上的人全都壓入水中，從失去平衡到翻覆過程僅20秒。

渡輪前往的這座遊樂園小島，在2014年曾落入恐怖組織「伊斯蘭國」手中，被拿來藏匿軍火，直到2017年伊斯蘭國被驅逐後，才於2018年4月重新盛大開幕，成為摩蘇爾親子出遊勝地。事發時正逢波斯新年「諾魯茲節」（Nowruz）以及母親節，渡輪上搭滿帶著小孩出遊的家庭，導致罹難者多數是婦孺，估計6成以上是婦女，約2成是兒童，因不會游泳而溺斃。

伊拉克近期早因波斯新年期間，旅遊設施意外不斷而引發民眾不滿，儘管有當地官員聲稱，是因「技術性問題」導致翻覆，但民防當局指出，這艘渡輪超載，當時船上人數是載量的一倍；據悉，渡船原始設計可搭載約30人，但事故發生時估計擠滿逾100人。

伊拉克總統薩利赫（Barham Salih），隨後在22日趕往摩蘇爾視察，總理阿巴迪（Haider al-Abadi）則下令徹查以「釐清責任」，並宣布舉國哀悼3天。摩蘇爾當局下令拘捕9名負責渡輪的工作人員，並發布逮捕令，逮捕渡輪船東和遊樂區小島的負責人。

伊拉克第二大城摩蘇爾（Mosul），21日一艘渡輪因嚴重超載翻覆，造成至少102...
伊拉克第二大城摩蘇爾（Mosul），21日一艘渡輪因嚴重超載翻覆，造成至少102喪命，其中至少12人為兒童；最新曝光畫面顯示，渡輪離岸後不久就翻覆沉沒，乘客瞬間就被渡輪壓入水中，過程僅約20秒鐘，畫面相當駭人。圖片擷取《每日郵報》
分享

伊斯蘭國伊拉克郵輪

相關新聞

紐中關係緊張 紐西蘭總理將訪中會晤習近平

2019-03-25 16:47

泰國大選 選委會29日公布各黨得票數

2019-03-25 17:03

為抗衡美與瓜伊多 馬杜洛拉攏俄國

2019-03-25 17:02

習近平出招 馬克宏徘徊兩難間

2019-03-25 16:13

習近平會馬克宏倡一帶一路 盼共同對抗保護主義

2019-03-25 16:11

習近平不會教宗的一個暗示與四個考慮

2019-03-25 16:10

美清真寺疑遭縱火 現場塗鴉提及紐西蘭血案

2019-03-25 16:03

日本戶籍法規定夫妻同姓 民眾提訴求償敗訴

2019-03-25 14:19

北韓又不撤了？ 部分人員已返回兩韓聯辦

2019-03-25 14:12

泰國會大選 軍政府有望連任

2019-03-25 13:54

華裔「高富帥」爹地 泰國政壇新星竄紅

2019-03-25 13:13

法派兵壓制黃背心 香榭大道冷清

2019-03-25 13:12

印尼總統拚連任 加碼建捷運

2019-03-25 13:11

川普肯定戈蘭主權 住民：他無權決定

2019-03-25 13:09

影／挪威遊輪海上驚魂 遇8公尺大浪船身嚴重傾斜

2019-03-25 13:06

紐總理手語哥搶鏡！翻譯表情豐富到位 感動人心

2019-03-25 12:41

習近平訪法國 孟宏偉妻子敦促馬克宏捍衛人權

2019-03-25 11:32

泰大選初步結果：執政黨票數領先 但在野黨獲更多席次

2019-03-25 10:15

習近平會馬克宏：推動共建一帶一路

2019-03-25 10:06

中國留學生在多倫多遭綁架 3綁匪電擊包夾

2019-03-25 10:03

再派兩軍艦穿越台灣海峽 美軍：展現印太承諾

2019-03-25 09:02

義大利挺一帶一路 德警告將嘗苦果

2019-03-25 08:29

法國示威第19周／壓制黃背心 巴黎裝甲車上街

2019-03-24 23:59

拖拖拉拉30年 印尼捷運終於啟用了

2019-03-24 23:59

泰國大選跌破眼鏡 帕拉育可望連任

2019-03-24 23:59

以色列外長：川普25日將簽戈蘭高地主權法令

2019-03-24 23:23

泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

2019-03-24 22:28

抗議種族主義悼念槍擊逝者 紐西蘭上萬人守夜

2019-03-24 22:13

等了30年 印尼第一條捷運終於啟用

2019-03-24 20:52

追捕德國戰犯 納粹獵人艾坦逝世享壽92歲

2019-03-24 19:37

撫慰紐西蘭槍案家屬 2億餘台幣善款湧入

2019-03-24 19:08

習近平訪法 挑戰馬克宏如何處理華為一帶一路

2019-03-24 19:03

泰國大選出口民調顯示反對黨贏最多席 但難組成政府

2019-03-24 18:20

台灣出生率 全球最後一名

2019-03-24 18:08

星期人物／泰總理曾威脅用講台砸人 會作詞愛騎重機

2019-03-24 17:34

北京疑為孟晚舟封殺油菜籽 前加國大使籲反擊

2019-03-24 17:29

影／嚇人！巴黎迪士尼爆巨響 遊客驚恐竄逃

2019-03-24 17:14

泰國大選／總理：願為泰國而死 反對黨：翻轉下代政府

2019-03-24 17:00

擋金正恩3秒 御用攝影師遭退黨革職

2019-03-24 16:48
看更多

熱門文章

台灣出生率 全球最後一名

2019-03-24 18:08

學者：川普的「經濟文盲」 導致美中貿易戰

2019-03-24 17:14

泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

2019-03-24 22:28

挪威郵輪擱淺影片曝光 艙內一團亂有人淡定坐凳

2019-03-24 21:30

穆勒報告主要結論：未發現川普競選團隊通俄

2019-03-25 04:01

日本地鐵時刻表美觀易讀 網友驚：是用Excel畫的！

2019-03-25 12:24

等了30年 印尼第一條捷運終於啟用

2019-03-24 20:52

帕克蘭高中血案倖存者 1周內第2人自殺

2019-03-25 05:57

紐總理手語哥搶鏡！翻譯表情豐富到位 感動人心

2019-03-25 12:41

影／嚇人！巴黎迪士尼爆巨響 遊客驚恐竄逃

2019-03-24 17:14

泰國大選跌破眼鏡 帕拉育可望連任

2019-03-24 23:59

日本改年號放長假，銀行擔心ATM錢被領光、電腦當機

2019-03-24 23:04

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-25 06:50

義大利挺一帶一路 德警告將嘗苦果

2019-03-25 08:29

佛州校園槍擊案歷劫餘生 啦啦隊員卻內疚自盡

2019-03-24 20:58

習近平訪法 挑戰馬克宏如何處理華為一帶一路

2019-03-24 19:03

英百萬人上街 要求重辦脫歐公投

2019-03-24 23:59

美名校招生弊案滾雪球 主謀辛格一手遮天

2019-03-24 23:52

人類發現的系外行星總數 破4000大關

2019-03-24 19:22

中國留學生在多倫多遭綁架 3綁匪電擊包夾

2019-03-25 10:03

全球股市五大事 市場緊盯

2019-03-24 23:50

冷處理！川普在穆勒報告出爐兩天後首發聲 僅推文道早

2019-03-24 22:54

再派兩軍艦穿越台灣海峽 美軍：展現印太承諾

2019-03-25 09:02

追捕德國戰犯 納粹獵人艾坦逝世享壽92歲

2019-03-24 19:37

葛洛斯爆大起大落內幕

2019-03-24 23:52

穆勒報告效應 紐時：驅散川普最大烏雲、華郵：更分裂

2019-03-25 10:32

不再花大錢開發自有節目 YouTube退出好萊塢軍備競賽

2019-03-25 10:04

南韓單身比例高 男女原因大不同

2019-03-25 12:26

拖拖拉拉30年 印尼捷運終於啟用了

2019-03-24 23:59

泰國大選出口民調顯示反對黨贏最多席 但難組成政府

2019-03-24 18:20

泰大選初步結果：執政黨票數領先 但在野黨獲更多席次

2019-03-25 10:15

影／新成員出包 人體高空金字塔驚險墜繩畫面曝光

2019-03-24 17:51

影／挪威遊輪海上驚魂 遇8公尺大浪船身嚴重傾斜

2019-03-25 13:06

習近平會馬克宏：推動共建一帶一路

2019-03-25 10:06

日天皇退位放長假 金融業緊張

2019-03-24 23:50

北京疑為孟晚舟封殺油菜籽 前加國大使籲反擊

2019-03-24 17:29

華裔「高富帥」爹地 泰國政壇新星竄紅

2019-03-25 13:13

法國示威第19周／壓制黃背心 巴黎裝甲車上街

2019-03-24 23:59

哈佛校友…淪代考槍手

2019-03-24 23:51

以色列外長：川普25日將簽戈蘭高地主權法令

2019-03-24 23:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top