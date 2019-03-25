影／伊拉克渡輪翻覆畫面曝光 婦孺遭船壓頂逾百死

2019-03-25 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



伊拉克第二大城摩蘇爾（Mosul），21日發生渡輪疑似超載翻覆，造成至少102喪命，其中至少12人為兒童。最新曝光畫面顯示，渡輪離岸後不久就翻覆沉沒，乘客瞬間就被渡輪壓入水中滅頂，意外過程僅約20秒鐘、畫面相當駭人。

事發在摩蘇爾的底格里斯河（Tigris River）段，最新曝光畫面可見，半露天設計的渡輪離岸沒多久就失去平衡，黃色的泥水開始從一側湧上渡輪甲板，乘客因此全都奔逃到另一側，但浸水船身快速下沉，原本擠到另一側的乘客開始滑入水中，隨著渡輪側翻達到90度，有許多原本掛在欄杆的乘客紛紛從半空墜河，最後整艘渡輪翻覆，把船上的人全都壓入水中，從失去平衡到翻覆過程僅20秒。

渡輪前往的這座遊樂園小島，在2014年曾落入恐怖組織「伊斯蘭國」手中，被拿來藏匿軍火，直到2017年伊斯蘭國被驅逐後，才於2018年4月重新盛大開幕，成為摩蘇爾親子出遊勝地。事發時正逢波斯新年「諾魯茲節」（Nowruz）以及母親節，渡輪上搭滿帶著小孩出遊的家庭，導致罹難者多數是婦孺，估計6成以上是婦女，約2成是兒童，因不會游泳而溺斃。

伊拉克近期早因波斯新年期間，旅遊設施意外不斷而引發民眾不滿，儘管有當地官員聲稱，是因「技術性問題」導致翻覆，但民防當局指出，這艘渡輪超載，當時船上人數是載量的一倍；據悉，渡船原始設計可搭載約30人，但事故發生時估計擠滿逾100人。