習近平出招 馬克宏徘徊兩難間

2019-03-25 16:13 世界日報 中國新聞組／北京25日電



習近平訪法，挑戰馬克宏如何處理華為一帶一路。 歐新社 分享 facebook

中國國家主席習近平抵法，從蔚藍海岸展開他的歐洲之旅最後一站。外界預期法中兩國將簽署一連串合作協議，涵蓋核能發電、航太和潔淨能源倡議。

中央社引述法新社報導，習近平將從地中海城市尼斯（Nice）開始他的法國行，並短暫拜訪鄰近的摩納哥，隨後才和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）舉行一對一會談。由於馬克宏正期盼組成歐洲聯合陣線對抗中國的全球企圖心，兩人的互動備受關注。

習近平隨後將和馬克宏一同前往巴黎，展開正式國是訪問。這是習近平2014年以來第二度訪法，今年也是法國前總統戴高樂（Charles de Gaulle）創西方國家先例、和共產中國建立外交關係的55周年。

報導指出，習近平的到訪，對馬克宏構成格外重大的挑戰。這位法國總統一方面想深化歐洲聯盟（EU）和中國的關係，但也對北京與日俱增的影響力深具戒心。馬克宏21日在布魯塞爾就曾表示：「在氣候行動和多邊政策方面，我們有許多合作空間；但我們也必須捍衛自身利益。」

馬克宏還讚揚歐盟已對中國帶來的挑戰「覺醒」。因為即使中國已是歐洲最大貿易夥伴國，歐盟如今視中國為「對手」。一名馬克宏的幕僚表示：「現實是世界已大幅改變，中國今非昔比，我們現在是和一個非常重要的夥伴國打交道。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）和歐盟執行委員會（EU Commission）主席容克（Jean-Claude Juncker）26日將加入馬克宏和習近平，一同探索彼此意見「共通點」，為4月將在布魯塞爾召開的歐中高峰會做準備。

據報導，馬克宏預料將加強向習近平要求改善兩國市場准入的「對等性」。法國外交部長22日告訴法國BFM電視台：「若我們將討論一條新絲路，這條路必須是雙向通行。」

另一方面，由於全球正在進行重要的5G網絡鋪設規畫，華為引發的疑慮也是另個爭議焦點。

美國雖正在施壓歐洲盟邦勿使用華為的技術，但法國至今尚未排除使用華為設備，且摩納哥也已和華為簽約，最快今年內就會推出5G網路。