習近平不會教宗的一個暗示與四個考慮

2019-03-25 16:10 世界日報 中國新聞組／北京25日電



習近平出訪義大利，最終並未安排與教宗方濟各會面，「習方會」破局，凸顯北京背後的四點考慮和一點暗示。 歐新社 分享 facebook

中國國家主席習近平出訪義大利，最終並未安排與教宗方濟各會面，從中國內部和中梵關係分析，「習方會」破局，凸顯北京背後的四點考慮和一點暗示。

首先，儘管中梵於去年9月簽署主教任命臨時協議，去年10月「世界主教會議」在梵蒂岡舉行，北京首度放行具官方教會身分的兩名中國主教與會，這些都被認為是雙邊關係大幅改善的訊號。

然而，中梵雙方迄今都沒有公布主教任命臨時協議的全文和細節，令外界猜測，這份臨時協議仍存在分歧，還有待折衝和磋商，在分歧解決之前，北京不願作出更多讓步。

其次，雖然在主教任命臨時協議中，梵蒂岡願意讓北京在主教人選上有事先篩選權，只保留在提交的人選中做出最終任命的權力，但這已間接承認了教宗在形式上擁有最後任命權，北京必須考慮到內部愛國教會人士的反對聲浪，「習方會」可能導致反彈壓力更大。

第三，從習近平掌權以來不斷強調宗教「中國化」的做法，北京極盡所能排除宗教對民眾的直接影響力，出於維穩考量，北京顯然不願讓教廷的影響力更深入中國社會，因此須「調控」中梵關係的發展進程，才會傳出北京認為此刻進行「習方會」的時機尚未成熟。

第四點考慮是習近平不願讓這次訪問義大利的重頭戲失焦，尤其是雙方簽署協議，義大利加入「一帶一路」經濟外交戰略，是習近平此行訪義最重要的「外交成就」。

一旦習近平與教宗會面，全球媒體焦點將全數轉移到「習方會」上，將淡化了義大利作為第一個加入「一帶一路」的七大工業國的重要性，北京的對內對外宣傳也將大為失色。

除了上述四點考慮，「習方會」的破局，還有一點暗示，就是北京現在並不急著與梵蒂岡建交。

中梵關係最大阻礙的主教任命問題，目前看來已問題不大，但不代表北京就急著要與教廷建交，畢竟建交還涉及設立大使館等敏感複雜問題，還有漫長的談判要進行。這也說明，北京在處理中梵問題時，台灣從來不在主要的考量點上。