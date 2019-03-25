習近平會馬克宏倡一帶一路 盼共同對抗保護主義

2019-03-25 16:11 世界日報 中國新聞組／北京25日電



習近平見馬克宏，盼共建一帶一路。 路透 分享 facebook

中國國家主席習近平24日抵達法國訪問，與法國總統馬克宏共進晚餐。習近平指出，中法關係保持健康穩定，對各自長遠發展有重要意義，也將對世界產生重要影響。雙方要不斷探索合作新疆域，培育新的合作增長點，推動已商定的共建「一帶一路」及第三方合作項目儘早落地，取得實效。

習近平25日將與馬克宏簽署幾項協議，26日在巴黎會晤德國總理梅克爾和歐盟委員會主席容克。

新華社報導，習近平強調，當前國際形勢和兩國關係都發生了很大變化，但有幾點始終沒有改變。一是中國對中法關係的重視始終沒有改變。「中國一直視法國為優先合作夥伴，兩國人民有著特殊友好感情，這是一筆寶貴的財富，我們要繼承好，發揚好，使中法關係繼續走在時代發展前列。」

另據中央社報導，習近平到訪法國前，先於法國媒體投書，強調兩國長久情誼，期望與法國共同對抗保護主義，在各領域深化交流，並促進「一帶一路」架構下的合作。

習近平在投書中表示，中國與法國的共同利益不斷擴大，雙方在永續發展、金融、健康等領域的潛在合作機會持續浮現，在第三方市場的合作發展興盛，可做為「一帶一路」架構下合作進展的例子，另外在教育、觀光、文化上的人員交流也很密集。

習近平說，在一個世界正經歷前所未有的轉變的時代，雖面臨更複雜的挑戰及風險，卻也從未有過這樣的機會，中國做為法國的全球戰略夥伴，希望共同前進，抓住歷史機會，透過合作及加強戰略互信，接受挑戰，走上更有前途的共同發展及繁榮的道路，要實現這個願景，有四項要素，包括獨立自主、開放共贏、包容互鑒及責任擔當。

美國之音報導，習近平在訪問義大利和摩納哥之後，24日抵達法國與馬克宏共進晚餐。而上千藏人、維族人24日則在巴黎人權廣場集會，呼籲支持西藏和新疆。

馬克宏近期多次提到中國崛起對歐洲的挑戰，是歐盟中對中國政府批評最為強烈的領導人之一。他日前在布魯塞爾說，歐盟和中國雖然可以在氣候變化以及國際多邊合作等領域合作，但同時也應清醒地認識到中國所帶來的挑戰。

中央社報導，預料馬克宏將向習近平要求改善兩國市場准入的「對等性」。法國外交部長22日告訴法國BFM電視台：「若我們將討論一條新絲路，這條路必須是雙向通行。