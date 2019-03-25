影／挪威遊輪海上驚魂 遇8公尺大浪船身嚴重傾斜

2019-03-25 13:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



瑞士維京遊輪公司（Viking Ocean Cruises）的「維京天空號」（Viking Sky）14日從挪威出航，原訂12天到達英國的賞極光旅程卻在遇上惡劣氣候後變了調。

當航程進行到上周六下午時，載有將近1400人的遊輪遭8公尺高的巨浪襲擊，船身被打的嚴重傾斜，船艙內一片狼藉，所有家具擺設東倒西歪，甚至有東西從天花板掉落砸到乘客身上。

當時人在船上的乘客布朗（Derek Brown）受訪說：「我當時有所警覺，便問船發生了什麼事？我們的東西怎麼辦？如果船突然停止運轉怎麼辦？船會翻覆、沉沒嗎？我們什麼都不知道，我們都嚇壞了。」

維京天空號發出求救信號，失去動力的船身被海浪沖到離岸只有2公里的距離，由於海浪有6至8米高，風力達到時速69公里，船長隨即下錨靜待救援，救援隊出動了直升機以及船隻前來，但由於惡劣的氣候，直升機無法降落，只能盤旋上空將乘客一個個吊掛接出，大多是以老年人優先。

周日時傳出好消息，原先失去作用的４個引擎已有３個可以發動，天氣也逐漸好轉，最後救援隊出動船隻將遊輪拖回岸邊，當這艘船抵達挪威西海岸的莫爾德港時，還有約900人在船上，乘客大多是美國人及英國人。