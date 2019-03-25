華裔「高富帥」爹地 泰國政壇新星竄紅

2019-03-25 13:13 世界日報 編譯中心／綜合24日電



訴求打動年輕選民，華裔「高富帥」爹地竄紅。 歐新社 分享 facebook

若問今年泰國大選中最熱門的人物，非華裔億萬富豪他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）莫屬。納通是「未來前進黨」黨魁、總理候選人，凡他所到之處，總是有一批又一批的年輕人尖叫吶喊他的名字，或是拿著手機和他自拍，為的就是上傳社群網站炫耀。他納通是今年泰國政壇一顆崛起的新星，他代表厭倦舊政治的年輕世代，希望透過行動改變現狀。

今年40歲的他納通，是泰國最大汽車零件製造商高峰集團（Thai Summit Group）太子，23歲就在集團內擔任高層主管，去年初，他毅然決然和法政大學法律系年輕講師比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）一起成立未來前進黨，希望為泰國政治找到新的出路。

近日泰國的推特使用者有一個熱門的主題標籤叫做#SkyLovesDaddy，源自於一齣2011年的泰劇Dok Som Sithong（金橘花），劇中女主角Sky（泰文發音Fa）稱呼她年長而有錢的愛人為Daddy，因此他納通的粉絲們會自稱Fa，稱呼他納通為Daddy，展現她他（他）們對他納通的喜愛。他納通也會使用標籤「#DaddyAsksFah」，呼籲選民支持其政黨。

2月中傳出警方因為他納通去年一段批評軍政府的影片而準備逮捕他時，泰國推特上那幾天排名第一的主題標籤就是#savethanathorn（救救他納通）。

重度使用網路的泰國年輕一代，自然是未來前進黨這樣新的小黨瞄準的對象。執政的軍政府對小黨設下重重募款與宣傳限制，網路成為未來前進黨的突圍之道。未來前進黨透過網路文宣、直播等方式貼近年輕族群，希望擴大支持族群，更期待透過網路，把黨的理念觸及每個網路使用者。