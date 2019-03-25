紐總理手語哥搶鏡！翻譯表情豐富到位 感動人心

2019-03-25 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



身材嬌小的紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前在紐國首都威靈頓宣布，將禁售半自動武器、攻擊步槍和大容量彈匣時，她的右後方站了個高大魁梧的年輕男子，用手語比畫這項消息。

阿爾登發布禁槍政策的時機，距基督城兩座清真寺發生大規模槍擊案造成50人死亡還不到一周。她說：「3月15日，我們的歷史永遠改變了。現在，我們的法律也將隨之改變。我們今日代表所有紐西蘭人宣布加強槍支法，讓我們的國家變成一個更安全的地方。」

溫特（Alan Wendt）站在阿爾登身旁，未出一聲，但表情悲痛豐富地將她的演說精確地翻譯成手語。阿爾登的每周例行記者會都使用手語翻譯，溫特已成為台上焦點之一。

出生於奧克蘭的溫特本人有渾厚磁性的嗓音。他在威靈頓的維多利亞大學修習德文和語言學時，發現必須加修一門語言課；他在教學大綱上看到手語，感到好奇而跑去選修。第一堂課就被教授感動了。他說，那是一位才華橫溢和專注投入的聽障老師，完全沒用手語翻譯卻能獨力教授第一堂課。

經此，溫特很快發現自己對手語的天分，過去14年都因此忙碌。

他說：「我效力紐西蘭失聰者協會（Deaf Aotearoa），他們提供手語服務，目前為總理阿爾登做手語一點翻譯工作，其他政府部門也需要手語譯者，因為社會發展和教育部等都有失聰公務員。我也做一些較平常的工作，像是聽障朋友要看醫生或找律師。」

溫特發現，想進入這一行，必須先被聽障社區接受，懂得文化層面的事，獲得信任，聽障人士才會願意將他們的語言教給溫特，與他共事。他很誠懇的將此稱為「殊榮」。

溫特說，他很喜歡手語翻譯帶來的智識挑戰，因為「你必須透徹了解一種語言，才能討論所有有的事並為其翻譯」。他希望有更多年輕朋友將翻譯視為值得投入且充滿趣味的選擇。

紐西蘭有三種官方語言，手語是其中之一，另外兩種是英語，以及紐西蘭原住民的毛利語。

根據紐西蘭人權委員會，紐國人民有權在法庭審理過程中，使用紐西蘭手語或毛利語的譯者，大部分學校也教授毛利語。毛利1987年時成為官方語言，手語則是2006年才成為官方語言。

觀察人士說，溫特出現在阿爾登身邊，代表阿爾登將視障和聽障人士納入她傳達訊息的對象內，真正傳達出紐西蘭的「舉國同悲」。

一位推特網友看到溫特以手語翻譯紐西蘭對基督城大規模槍擊事件的反應時說，「大家能感受到紐西蘭社會的善解人意」。

影片連結：

https://www.washingtonpost.com/video/world/new-zealand-announces-sweeping-gun-reform/2019/03/21/12ba4a16-0394-4d10-ac60-e4a2ff4a506a_video.html