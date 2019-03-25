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「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

川普肯定戈蘭主權 住民：他無權決定

2019-03-25 13:09台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

川普再度於推特發表驚人言論，讓中東情勢再現變數。（photo by wikipe...
川普再度於推特發表驚人言論，讓中東情勢再現變數。（photo by wikipedia）
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川普在推特上大力支持以色列52年非法統治，再度引發爭議。以色列於1967年的戰爭中將戈蘭高地敘利亞手中奪走，並在1981年將其併入領土，但在國際間並未獲得認同。川普21日透過推特發表支持以色列擁有戈蘭高地主權，引起居住在戈蘭高地的德魯茲人的不滿，也讓眾多阿拉伯國家反對，讓中東情勢更加複雜。

根據《路透社》報導，繼21日川普聲明承認以色列在戈蘭高地的主權之後，許多德魯茲人（一個主要分布在黎巴嫩、敘利亞、以色列、約旦的單一信仰少數民族），於23日聚集在戈蘭高地對川普這樣的言論表示抗議。他們表示戈蘭高地是敘利亞的領土，美國總統無權決定。

留著敘利亞鮮血

根據《路透社(https://www.reuters.com/article/us-usa-israel-golanheights-mood/druze-on-golan-heights-reject-trump-backing-for-israeli-sovereignty-idUSKCN1R31SV)》報導，戈蘭高地上以色列與敘利亞領地之間以馬賈岱夏姆斯為分水嶺隔著一非軍事區域。以色列統治的區域散落著總人口大約22000人的德魯茲村落群。他們當中許多人仍有親戚居住在屬於敘利亞的領地中。以色列領地的德魯茲人雖已被以色列統治半世紀，許多人骨子裡仍認為自己是敘利亞人，甚至婉拒以色列提供的入籍選擇。

一位54歲的圖書館員說道：「我們留著敘利亞人的鮮血。如果你為我們的孩子驗血，檢驗結果將會顯示為『敘利亞』。」

阿拉伯國家齊譴責

根據《以色列國家新聞社》報導，敘利亞政府於22日誓言取回戈蘭高地，並且指責川普藐視國際法。不過據報導，川普在22日已準備編纂關於同意以色列對戈蘭高地主權的官方文件。川普也極有可能在本週與以色列首相納坦雅胡會面時簽署此文件。

除了敘利亞之外，川普此舉也遭到阿拉伯世界其他國家的譴責。土耳其外交部長聲明土耳其支持維護敘利亞領土的完整性。阿拉伯國家聯盟也否定了川普的聲明，全力支持敘利亞在戈蘭高地的主權。

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以色列敘利亞高地

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