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泰大選初步結果：執政黨票數領先 但在野黨獲更多席次

2019-03-25 10:15聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

支持軍政府總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的公民力量黨，可望贏得...
支持軍政府總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的公民力量黨，可望贏得泰國國會大選。美聯社
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泰國24日舉行的國會大選已開出逾93%選票，現任總理、軍政府領袖帕拉育（Prayuth Chan-ocha）領導的公民力量黨得票數些微領先支持前總理塔信的為泰黨，若選舉結果有效，再加上參院支持，帕拉育應可輕鬆連任; 民主黨黨魁艾比希則因選舉失利宣布辭去黨魁一職。

泰國中選會指出，在已開出的93%選票中，公民力量黨以764萬票處於領先。緊追在後的為泰黨取得716萬票，位居第二。受年輕人歡迎的未來前進黨則以520萬票名列第三，取代民主黨成為第三大黨，民主黨獲得319萬張選票。

根據初步開票結果，500席眾院分區直選的350席中，為泰黨暫贏144席，而公民力量取得143席，已跨過讓帕拉育當選總理的最低門檻126席，得以繼續掌握大權。未來前進黨、泰自豪黨和民主黨分別有望得到85、55和35席。另外150席不分區議員議席形勢未明。

根據泰國最新體制，此次人民選出的眾院議員將與250名參議員一同選出新總理，由於參院席次全由軍政府指派，引發外界質疑帕拉育出任總理的正當性。

分析家和在野政治家警告，軍政府自行指派參議員參與選舉總理的不公平手段，可能會引發另一波抗議潮，尤其是當有關選舉違規的指控獲得更廣泛認同時 。

為泰黨秘書長普塔（Phumtham Wechayachai）表示，對於計票有疑慮，想查驗廢票。為泰黨黨魁蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）在投票結束後表示，「我堅持認為，獲得最多議席的政黨應該有權率先組建政府」。

人權觀察等國際組織批評，泰國選前對於政治集會和競選活動等有多方限制。此外，在選舉後發現，部分地區的選票數竟比合格選民還多。

民主黨黨魁、前總理艾比希（Abhisit Vejjajiva）已宣布辭去黨魁職務。他說，選舉初步結果顯然不符合民主黨的目標和支持者期望，他將對這一結果負責。

選委會表示，投票率為66%，低於上一次選舉。而非正式結果將於25日上午10時（台灣時間上午11時）公布。

民主黨泰國

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