中國留學生在多倫多遭綁架 3綁匪電擊包夾

2019-03-25 10:03 聯合新聞網 中國新聞組／北京25日電



警方公布的22歲受害人Wanzhen LU的照片。（取材自中新網） 分享 facebook

在加拿大大多倫多地區華人聚居的萬錦市(Markham)，一名中國男性留學生於當地時間23日傍晚遭到綁架，目前該學生下落不明。當地警方正展開追查。

中新網報導，案發於23日傍晚近6時。據當地約克區警方披露的案情，22歲的陸姓(音譯，英文全名為Wanzhen LU)受害人與友人正在所住公寓樓的地下車庫時，三名綁匪從一輛麵包車內下來，抓住受害人。

其中一名嫌犯持有電棍類武器。受害人一度試圖反抗，但遭到嫌犯電擊。嫌犯最終逼迫受害人進入車內之後，驅車逃離現場。

據報導，受害人戴眼鏡，身著黑色帽衫、黑褲、白色跑鞋。

警方已取得地下車庫的現場監控視頻，並公布了嫌犯及其所用車輛畫面。據警方24日公布的信息，下車犯案的三名嫌犯均穿深色外套，其中一名嫌犯蒙面，兩名嫌犯為深色皮膚。另有一名駕車嫌犯身著綠色或黃色外套。

報導稱，嫌犯作案所用的是一輛黑色道奇車，所掛車牌已證實為失竊車牌。當地警方表示，對受害人安危感到擔憂，呼籲知情者向警方及時提供線索。

另據新華社報導，中國駐多倫多總領館發言人表示，23日晚得知中國留學生遭綁架消息後，總領館立即啟動應急機制，一方面與加拿大警方保持密切溝通，敦促警方盡快解救被綁架學生；另一方面與學生家長取得聯繫，為其提供最大協助。