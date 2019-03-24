泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

2019-03-24 22:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



泰國中央選舉委員會24日公布初步計票結果，已有89%選票開出，親軍方執政黨公民力量黨領先，獲得700萬票，與流亡前總理塔信關係密切的最大反對黨為泰黨，獲得660萬票。