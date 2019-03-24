等了30年 印尼第一條捷運終於啟用

2019-03-24 20:52 聯合報 記者 聯合報 記者 曹國維 ╱即時報導



印尼第一條捷運24日啟用，當局希望這條從雅加達市中心通往南區的捷運，有助於疏解印尼首都嚴重塞車問題。

這條長16公里的雅加達南線捷運剛通車，印尼總統佐科威就主持雅加達捷運網第二期工程開工典禮，長8公里的北線預定2024年通車。這兩條捷運預估耗資26億美元（約台幣800億元），佐科威對參加啟用典禮的數千來賓說，雅加達捷運啟用讓民眾生活更加「舒適便捷」。

新啟用的捷運包括七座高架車站和六座地下車站，由印尼和日本業者合作興建，從24日到本月底開放免費試乘，下月起每趟搭乘票價約台幣20元至30元。

正在競選連任的佐柯威說，他已要求雅加達省長巴斯威丹，在今年底前開始興建長87公里的東西線捷運工程。

美聯社報導，雅加達捷運計畫早在1980年代就已提出，但因政治危機、官僚作業和經費問題不斷拖延，後來日本官方援外單位「國際協力機構」同意借款，在佐柯威2013年10月擔任雅加達省長時終於動工。