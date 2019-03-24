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等了30年 印尼第一條捷運終於啟用

2019-03-24 20:52聯合報 記者曹國維╱即時報導

印尼第一條捷運24日啟用，當局希望這條從雅加達市中心通往南區的捷運，有助於疏解印尼首都嚴重塞車問題。

這條長16公里的雅加達南線捷運剛通車，印尼總統佐科威就主持雅加達捷運網第二期工程開工典禮，長8公里的北線預定2024年通車。這兩條捷運預估耗資26億美元（約台幣800億元），佐科威對參加啟用典禮的數千來賓說，雅加達捷運啟用讓民眾生活更加「舒適便捷」。

新啟用的捷運包括七座高架車站和六座地下車站，由印尼和日本業者合作興建，從24日到本月底開放免費試乘，下月起每趟搭乘票價約台幣20元至30元。

正在競選連任的佐柯威說，他已要求雅加達省長巴斯威丹，在今年底前開始興建長87公里的東西線捷運工程。

美聯社報導，雅加達捷運計畫早在1980年代就已提出，但因政治危機、官僚作業和經費問題不斷拖延，後來日本官方援外單位「國際協力機構」同意借款，在佐柯威2013年10月擔任雅加達省長時終於動工。

由於買車的人愈來愈多道路建設卻沒有同步改善，雅加達塞車問題過去十年嚴重惡化，印尼交通部說，雅加達尖峰時間車輛平均時速只有10公里，在市區某些路段，前進5公里要花兩小時以上。

印尼總統佐柯威（中）24日在雅加達主持印尼第一條捷運啟用典禮。歐新社
印尼總統佐柯威（中）24日在雅加達主持印尼第一條捷運啟用典禮。歐新社
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捷運雅加達印尼

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