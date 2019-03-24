台灣出生率 全球最後一名

2019-03-24 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



「世界人口綜述」（World Population Review）網站列出2019年版的各國出生率排名，在全球200個國家中，台灣敬陪末座，平均每個婦女僅生下1.218個孩子。

排名顯示，生育率最高的國家絕大多數都在非洲，一口氣包辦前9名，如全球生育率第1名的尼日（Niger），每名婦女平均生下7.153個孩子，第2名的索馬利亞為6.123，第3名剛果民主共和國為5.963。而東南亞島國東帝汶則擠進第10名，每名婦女的生育率為5.337。

至於歐美國家，法國生育率為1.973，排名126；美國生育率為1.886，排名135，英國生育率為1.871，排名138；而德國生育率為1.47，為第181名。

至於台灣附近的其他亞洲國家，南韓生育率為1.323，排名194；日本生育率為1.478，排名179；新加坡生育率為1.26，排名197。

值得一提的是中國大陸與印度，雖然兩個都是世界上人口最稠密的國家，但出生率也不如預期，原因可能是該國政策或文化影響。印度出生率為2.303，排名94；而大陸出生率為1.635，排名164。

最後，全球出生率倒數第3名為葡萄牙，平均每個婦女生下1.241個孩子，倒數第2名為東歐國家摩爾多瓦，出生率1.23。而台灣吊車尾，平均每個婦女生下1.218個孩子，全球排名敬陪末座。