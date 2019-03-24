星期人物／泰總理曾威脅用講台砸人 會作詞愛騎重機

2019-03-24 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）出身軍旅，素以脾氣暴躁聞名，曾在記者會上揚言用講台砸人，也曾在另一個場合脫口說道，「說不定乾脆處死」滿屋子記者。他曾下令禁止政治活動和實施網路審查，並逮捕數百名社運和異議人士，強迫他們接受「態度矯正」。

但帕拉育近日為了24日大選投票，難得展現親和，人稱「帕拉育叔叔」。

為流行曲填詞並演唱

國營電視台畫面顯示，21日滿65歲的帕拉育，為村民烹調雞肉咖哩，並在農民指導下駕駛拖拉機。他還給流行曲填詞並親自演唱，最近有首歌詞寫道：「別讓任何人毀掉一切，重演過往傷悲……真誠牽手，逗陣前行。」

長年觀察帕拉育的泰國資深記者瓦莎娜說：「帕拉育似乎有兩面性格，還懂幽默。」

帕拉育去年11月對記者說：「我是個軍人，如果你們一直講我壞話，我當然會生氣。不過現在我得調整，因為耐性要夠，才能當好政治人物。」

獨裁者轉性只為勝選

在這次大選中，帕拉育被提名為親軍方政黨「公民力量黨」的總理候選人。2016年通過的新憲法規定，泰國總理由參議院250名議員和眾議院500名議員共同選出，在兩院合計取得376票者，就能當選總理。

參議員議員全由軍政府任命，眾議院則為民選。帕拉育的軍方背景讓他牢牢掌握參院250張票，只需在眾院中取得126票即可當選，跟其他政黨總理候選人相比，已是贏在起跑點。

泰國國立法政大學政治學者帕乍說，選舉當前，帕拉育不能表現得太過威權，「他需要人民愛戴，因為靠恐懼無法勝選，他知道不能老當獨裁者」。

曾發動政變推翻盈拉

帕拉育1954年生於泰國東北部呵叻府的軍人家庭，見證了動盪時代幾個轉捩點。1973年他讀軍官預備學校時，學生抗議潮導致當時軍政府垮台，迎來民主政府。三年後，帕拉育就讀於著名的朱拉春高皇家軍事學院，右翼暴民屠殺數十名左傾抗議學生，導致軍方再度掌權。

帕拉育在軍中以當機立斷、忠於王室出名。他最終晉升為陸軍司令，並在2014年發動泰國第13次成功的軍事政變，推翻總理盈拉。

帕拉育閒暇時間多半在軍營中宅邸度過，陪伴妻子和兩個30多歲雙胞胎女兒。位高權重如他，有一件事不能做，就是騎哈雷重機出門。

泰國政府發言人維拉雄中將說：「自從總理當上陸軍司令後，他只能偶爾在家發動重機過乾癮，因為他一騎出去就得有大批維安人員陪同。」

皇室軍方中產的希望

帕拉育很能吸引保皇派、軍方和中產階級，他們反對流亡前總理塔信與盈拉兄妹，認為這兩人只是藉由政府補貼醫療和農業蠱惑民心。朱拉隆功大學學者龐披素說，對菁英而言，帕拉育2014年發動政變只是做了正確的事。