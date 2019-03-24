影／嚇人！巴黎迪士尼爆巨響 遊客驚恐竄逃

2019-03-24 17:14 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



法國巴黎迪士尼樂園（Disneyland Paris）23日突然傳出一聲巨響，讓許多園內遊客誤以為發生恐攻，驚恐四處竄逃，所幸最後證實只是虛驚一場。

巴黎迪士尼23日晚間，突然傳出一聲巨響，有不少現場民眾形容像是槍聲和爆炸聲，讓園區內遊客誤以為遭受恐攻；網路流傳畫面可見，巴黎迪士尼內許多遊客驚慌奔逃，還有人趕快躲進一旁商店，氣氛看似十分緊張。

一名目擊者告訴《法新社》，「現場驚恐指度爆表。人人都以為是攻擊聲，幾分鐘後他們要我們從後方離開，現場到處都是警察。」

《每日郵報》報導，巴黎區域快鐵（RER）迪士尼站的發言人表示，造成恐慌的巨響，是故障電梯或電扶梯所發出的，發言人表示「電扶梯運作出現異常，發出巨大聲響。很可能有人因此而受傷。」

迪士尼隨後立即封鎖園區，軍警也立即到達現場展開疏散；一名遊客在推特上推文說：「巴黎迪士尼封鎖了，外面聽到槍聲，我們不能離開餐廳。」「門鎖上了，警察剛進來。」另一名遊客寫道：「今天不是去迪士尼的好日子。被困在餐館，到處都是警察。」

巴黎迪士尼發言人隨後出面澄清，「沒有發生爆炸，也沒有槍擊，更沒有人受傷。假警報。」同時指出，封鎖是發生事件的標準程序，呼籲大眾不要散播謠言或誇大其辭。

法國內政部長則透過推特發文證實是虛驚一場：「這是假警報，警方已經確認（迪士尼）未遭到攻擊威脅。」