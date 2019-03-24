泰國大選／總理：願為泰國而死 反對黨：翻轉下代政府

2019-03-24 17:00 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張江寧 ／綜合23日電



泰國總理候選人巴育，22日首度現身該黨造勢場合。 路透 分享 facebook

泰國於24日舉行2014年政變後的首次全國大選，獲親軍方政黨「公民力量黨」提名為總理候選人的泰國總理巴育，22日首度現身該黨造勢場合，他發言表示「我願意為泰國而死」。

22日是泰國最後一個競選活動日，巴育現身令支持者驚喜不已，他在群眾的高昂歡呼中步上曼谷國家體育館造勢舞台，有支持者遞上玫瑰。他上台後演唱泰文歌曲「為你停留」，意謂他是最佳選擇。

巴育在台上停留約15分鐘，承諾將帶給泰國和平、穩定，帶著泰國向前邁進，改進泰國人民生活。此前為避免被控濫權，巴育未參加公民力量黨任何造勢活動。他說：「泰國的第一優先是維持和平秩序，若你不願看著泰國再次陷入混亂，請投給公民力量黨。我已做好帶著泰國和人民往前邁進的準備，感謝支持我的每個人，我將竭力做到最好。我深愛泰國，更願為了泰國赴死。」

塔信嫁女提醒選民「仍存在」

親前總理塔信、在國會下議院500席中有265席的反對黨為泰黨，22日在泰國日本曼谷青年中心舉辦歷來最大造勢活動，吸引大批群眾。為泰黨的競選口號是「投給為泰黨，讓為泰黨大勝，翻轉下代政府」。角逐總理的蘇達拉指，該黨目標不單爭逐國會大部分議席，亦要阻止現政權繼續留任。

泰國軍方2006年逼迫塔信下台，塔信流亡海外，但對泰國政治仍有很大影響力塔信22日在香港嫁女，早前曾宣布角逐總理的烏汶叻公主及多名泰國政界人士均出席觀禮，分析家認為，這場婚禮提醒了泰國選民「塔信仍然存在」。

前總理阿披實則以民主黨候選人身分出選，他以「誠實的民主」及改善經濟為主要政綱，爭取成為未來執政聯盟的核心，他揚言若民主黨無法取得超過100個議席，將辭任黨魁。新生政黨「未來前進黨」的造勢活動，也吸引約4,000支持者到場，聲勢較為泰黨和民主黨不遑多讓，深受泰國年輕世代歡迎的領袖他納通承諾，會改變泰國目前威權統治的局面。

限制國際觀察組織監選

選舉委員會指出，至今收到95宗選舉舞弊投訴，包括政黨懷疑買票。另據泰媒報導，15輛運送合共逾200萬張提前投票選票的貨車，其中8輛在行駛途中遭關掉全球定位系統（GPS），事件惹人懷疑。一個國際觀察員組織表示，他們去年11月向泰國當局申請，希望派出80人監察大選，但當局直至本月14日才批准申請，更只准許35人入境，指當局限制他們監察選舉的能力。