首腦仍在！說伊斯蘭國覆滅恐太早

2019-03-24 16:40 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合23日電



ISIS在敘利亞掌控的最後據點23日失守，但其首腦巴格達迪目前仍下落不明。 路透 分享 facebook

恐怖組織「伊斯蘭國」(IS)在敘利亞掌控的最後據點23日失守，全球頭號要犯、IS首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）2014年自立的「哈里發國」(caliphate)宣告崩解，但躲過多年追緝的「鬼魅」巴格達迪仍下落不明。

47歲的伊拉克人巴格達迪在IS氣燄最盛、版圖橫跨敘利亞和伊拉克時就已隱遁於世，患有糖尿病的他曾多次傳出傷亡，但他的行蹤從未獲證實。

隨著哈里發國崩解和美國祭出2500萬元賞金，巴格達迪的行蹤依舊成迷。

伊拉克IS專家哈希米(Hisham al-Hashemi)說：「巴格達迪只有三人陪伴，他的哥哥朱瑪(Jumaa)、幼年結識的司機兼保鑣朱布里(Abdullatif al-Jubury)，以及信差克迪(Saud al-Kurdi)。」

哈希米說，這四人可能藏身敘利亞廣大巴迪亞沙漠(Badia)某處；據傳巴格達迪的兒子巴德里(Hudhayfa al-Badri)7月在當地遭俄羅斯三枚飛彈炸死。

綽號「鬼魅」(The Ghost)的巴格達迪2014年在伊拉克摩蘇爾(Mosul)的清真寺自立為「哈里發」(caliph)後就神隱於世。

敘利亞民主力量(SDF)發言人巴利(Mustafa Bali)說：「我們不認為巴格達迪在敘利亞。」

巴格達迪上次「現聲」是去年8月，而在哈里發衰亡之際，逃離敘利亞最後據點巴古斯(Baghouz)的部分人士說「若非哈里發下令，我們不會離開。」

不同於凱達組織(Al-Qaeda)已故領導人賓拉丹(Osama bin Laden)的高調作風，巴格達迪極其低調的個性讓他得以生存多年。

巴格達迪的學業成績不足以念法學院，視力不佳無法從軍，他遂赴巴格達研讀伊斯蘭律法。

2017年的巴格達迪紀錄片作者兼導演索菲雅‧艾瑪拉(Sofia Amara)說：「他有理想，知道要去哪裡，創辦什麼機構。」