戰勝伊斯蘭國？「情況並沒有那麼單純」

2019-03-24 16:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合23日電



伊斯蘭國消失，美國難言勝利撤軍。 歐新社 分享 facebook

極端組織伊斯蘭國（IS）建立的「哈里發國」23日正式消失，美國國防部在慶祝這個歷時數年、終於戰勝這個聖戰士組織的歷史一刻之際，也需防範局勢出現變化；特別是總統川普急於從敘利亞撤軍，更可能讓後勢難料。

極端組織伊斯蘭國（IS）建立的「哈里發國」23日正式消失，IS領土雖然沒有了，但目前在多個國家內仍散布成千上萬的IS戰士。 歐新社 分享 facebook

從軍事角度來看，美國現在可以宣稱「藉由、透過或經由」當地代理武裝部隊合作立下大功，然而後續局勢難料。

IS領土雖然沒有了，但目前在多個國家內，仍然散布成千上萬經過戰爭洗禮的IS戰士；若說他們失敗則仍存在疑問。

美國特種作戰司令部司令湯馬斯將軍（Raymond Thomas）最近在國會說，他仍在猶豫是否會使用勝利一詞；他也表示目標應是要讓IS戰士不會再成為威脅。

當問及美國是否滿意目前的情況時，湯馬斯認為還沒有。

去年12月，川普總統宣布戰勝伊斯蘭國及宣布撤軍。

西點軍校的學者史賓塞（John Spencer）認為，「情況並沒有那麼單純」。他說，伊斯蘭國是恐怖組織，成員只要放下武器、混入人群就可逃逸；因此他們沒有、也不會消失。

史賓塞警告，因此川普若急於撤軍，隨時會功虧一簣，讓他們捲土重來。

2014年，伊斯蘭國戰士占領橫跨敘利亞和伊拉克的土地，面積相當於一個英國；當時歐巴馬總統即組成一個有70多個國家參加的聯盟，轟炸IS的陣地。川普上台後，繼續歐巴馬的做法，而且擴大轟炸規模。

布魯金斯學院中東政策中心的高級研究員拜曼（Daniel Byman）認為，總體而言，美國在推倒伊斯蘭國的戰略是有效的；然而，它沒有解決敘利亞的問題 。

另外，若美國撤軍，將會使獲美國支持的庫爾德戰士，更容易受到鄰國土耳其的攻擊。土耳其一直視庫德族戰士是恐怖分子，意圖搞分裂。

總部設在紐約的安全評估組織Soufan Group警告，不要說戰勝了IS，這只會提供一個虛假的安全感，同時表明美國仍然與現實脫節。

美國軍方中央司令部司令沃特爾(Joseph Votel)也表示，軍方不能把目光從IS身上移開；他說，聯盟在戰場得來不易的收穫，只能靠保持警惕來維持，因為IS的領袖、戰士等仍然存在，絕不可輕言勝利凱旋撤軍。