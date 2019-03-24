親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜香港搶訂單挨批 謝龍介：農漁民要覺醒了

這是傳說中的基隆海檻？ 攝友空拍意外見奇景：美呆了

戰勝伊斯蘭國？「情況並沒有那麼單純」

2019-03-24 16:32世界日報 編譯盧炯燊／綜合23日電

伊斯蘭國消失，美國難言勝利撤軍。 歐新社
伊斯蘭國消失，美國難言勝利撤軍。 歐新社
分享

極端組織伊斯蘭國IS）建立的「哈里發國」23日正式消失，美國國防部在慶祝這個歷時數年、終於戰勝這個聖戰士組織的歷史一刻之際，也需防範局勢出現變化；特別是總統川普急於從敘利亞撤軍，更可能讓後勢難料。

極端組織伊斯蘭國（IS）建立的「哈里發國」23日正式消失，IS領土雖然沒有了，但...
極端組織伊斯蘭國（IS）建立的「哈里發國」23日正式消失，IS領土雖然沒有了，但目前在多個國家內仍散布成千上萬的IS戰士。 歐新社
分享

從軍事角度來看，美國現在可以宣稱「藉由、透過或經由」當地代理武裝部隊合作立下大功，然而後續局勢難料。

IS領土雖然沒有了，但目前在多個國家內，仍然散布成千上萬經過戰爭洗禮的IS戰士；若說他們失敗則仍存在疑問。

美國特種作戰司令部司令湯馬斯將軍（Raymond Thomas）最近在國會說，他仍在猶豫是否會使用勝利一詞；他也表示目標應是要讓IS戰士不會再成為威脅。

當問及美國是否滿意目前的情況時，湯馬斯認為還沒有。

去年12月，川普總統宣布戰勝伊斯蘭國及宣布撤軍。

西點軍校的學者史賓塞（John Spencer）認為，「情況並沒有那麼單純」。他說，伊斯蘭國是恐怖組織，成員只要放下武器、混入人群就可逃逸；因此他們沒有、也不會消失。

史賓塞警告，因此川普若急於撤軍，隨時會功虧一簣，讓他們捲土重來。

2014年，伊斯蘭國戰士占領橫跨敘利亞和伊拉克的土地，面積相當於一個英國；當時歐巴馬總統即組成一個有70多個國家參加的聯盟，轟炸IS的陣地。川普上台後，繼續歐巴馬的做法，而且擴大轟炸規模。

布魯金斯學院中東政策中心的高級研究員拜曼（Daniel Byman）認為，總體而言，美國在推倒伊斯蘭國的戰略是有效的；然而，它沒有解決敘利亞的問題 。

另外，若美國撤軍，將會使獲美國支持的庫爾德戰士，更容易受到鄰國土耳其的攻擊。土耳其一直視庫德族戰士是恐怖分子，意圖搞分裂。

總部設在紐約的安全評估組織Soufan Group警告，不要說戰勝了IS，這只會提供一個虛假的安全感，同時表明美國仍然與現實脫節。

美國軍方中央司令部司令沃特爾(Joseph Votel)也表示，軍方不能把目光從IS身上移開；他說，聯盟在戰場得來不易的收穫，只能靠保持警惕來維持，因為IS的領袖、戰士等仍然存在，絕不可輕言勝利凱旋撤軍。

伊斯蘭國IS川普

相關新聞

西非國家馬利爆屠村慘劇 奪命逾130人

2019-03-24 15:26

習近平重申一中 駐教廷大使：昭告世人實情相反

2019-03-24 15:42

IS最後據點失守 川普讚終結哈里發國

2019-03-24 15:34

泰國即將民選議會 僅老派、軍方競逐

2019-03-24 15:29

跳遠、撐竿跳比賽沒在怕！美84歲嬤筋骨超軟Q

2019-03-24 14:15

曾捕納粹高官 知名以色列間諜過世

2019-03-24 14:02

富二代變政壇新星 泰國首投族力挺

2019-03-24 13:18

泰國大選 新政府恐撐不過一年半

2019-03-24 13:18

泰大選登場 分析家：哪邊贏恐怕都不穩定 一年後恐重選

2019-03-24 11:52

黃背心示威第19週 巴黎動員裝甲車催淚彈

2019-03-24 11:48

泰大選今登場！40歲政壇新星角逐總理 打中首投族的心

2019-03-24 11:23

「台幣113億」澳簽蠢交易？達爾文港租給中資99年 想反悔無理由

2019-03-24 11:07

惡劣天候遇引擎故障 逾千郵輪乘客受困挪威外海

2019-03-24 10:53

誤把機械聲當槍聲 巴黎迪士尼遊客驚逃幸未釀災

2019-03-24 09:52

郵輪引擎故障1300人困挪威外海 8米高巨浪添救援難度

2019-03-24 09:20

新加坡「星耀樟宜」4月17日開幕 打造觀光大國如虎添翼

2019-03-24 08:00

哥倫比亞西南部規模6.1強震 未傳重大災情

2019-03-24 05:23

波音備妥737 MAX防失速系統更新軟體

2019-03-24 04:26

IS最後據點失守 敘利亞收復領土

2019-03-24 00:02

泰國今大選 帕拉育終於為黨造勢

2019-03-24 00:02

星期人物／泰國獨裁總理 變身親切的「帕拉育叔叔」

2019-03-24 00:02

IS戰敗證明美策略奏效 川普撤軍恐讓後勢難料

2019-03-23 23:37

義簽「一帶一路」 習近平開啟歐洲大門

2019-03-23 23:31

索馬利亞攻擊事件落幕 至少15死包括一助理部長

2019-03-23 23:21

義大利挺中國一帶一路 傳雙方簽70億歐元合作案

2019-03-23 23:16

世界第一高樓燈光秀 致敬關懷穆斯林的紐西蘭總理

2019-03-23 22:16

哈里發國宣告崩解 但鬼魅首腦神隱5年仍行蹤不明

2019-03-23 21:35

連續第19個週末 巴黎黃背心反政府遊行再上路

2019-03-23 21:32

索馬利亞政府大樓遇襲 炸彈攻擊與槍戰至少釀4死

2019-03-23 20:47

伊斯蘭國覆滅 敘利亞庫德族自治恐面臨危險

2019-03-23 20:12

瑞士75歲老婦 持尖刀刺死小學生

2019-03-23 18:03

菲律賓5月期中選舉 家族政治持續發揮影響力

2019-03-23 17:42

杜特蒂陣營支持度高 長女薩拉接班態勢受矚目

2019-03-23 17:41

以軍攻敘占戈蘭高地 美下周將正式承認

2019-03-23 16:16

川普主張以色列擁戈蘭高地 敵友同責違國際法煽動暴力

2019-03-23 15:56

川普一則推文 就打翻美國52年模糊政策

2019-03-23 15:55

川普展地圖稱已殲滅敘境IS 敘民主軍：仍在清剿激戰

2019-03-23 15:52

IS失去敘利亞最後據點 「哈里發國」徹底瓦解

2019-03-23 15:50

印尼語問候大馬總理 文在寅失言外長道歉

2019-03-23 14:51
看更多

熱門文章

21歲正妹戀74歲阿公 讚他「技冠群倫」想幫生子

2019-03-23 17:27

美債殖利率倒掛、道瓊大跌460點 有這麼嚴重嗎？

2019-03-23 23:10

郵輪引擎故障1300人困挪威外海 8米高巨浪添救援難度

2019-03-24 09:20

快去家裡倉庫找找！舊錄音帶拍出天價 eBay漲幅破百倍

2019-03-24 11:00

進一步退兩步 美官員：貿易談判北京轉強硬

2019-03-23 19:32

警鈴大作！道瓊周五大跌460點 美債殖利率曲線倒掛

2019-03-23 20:17

「台幣113億」澳簽蠢交易？達爾文港租給中資99年 想反悔無理由

2019-03-24 11:07

哈里發國宣告崩解 但鬼魅首腦神隱5年仍行蹤不明

2019-03-23 21:35

美債倒掛 美股警鈴大作

2019-03-24 00:33

古生物學家花數十年重構骨骼 拼出史上最大暴龍

2019-03-23 17:58

波音備妥737 MAX防失速系統更新軟體

2019-03-24 04:26

全球食物受歡迎度調查 菲律賓敬陪末座

2019-03-23 23:56

賠錢投資為何眾人搶？全球負利率債券市值逼近10兆美元

2019-03-23 22:46

英百萬人上街要求二次公投 梅伊副手可能接首相

2019-03-24 10:35

世界第一高樓燈光秀 致敬關懷穆斯林的紐西蘭總理

2019-03-23 22:16

老鼠為患破爛房屋竟引起搶購 買主台幣兩千萬成交

2019-03-24 13:33

泰大選今登場！40歲政壇新星角逐總理 打中首投族的心

2019-03-24 11:23

穆勒報告出爐 行政立法部門恐攤牌

2019-03-23 23:10

伊斯蘭國覆滅 敘利亞庫德族自治恐面臨危險

2019-03-23 20:12

西非國家馬利爆屠村慘劇 奪命逾130人

2019-03-24 15:26

義簽「一帶一路」 習近平開啟歐洲大門

2019-03-23 23:31

新加坡「星耀樟宜」4月17日開幕 打造觀光大國如虎添翼

2019-03-24 08:00

數以萬計反脫歐民眾示威遊行 要求第二次公投

2019-03-23 23:08

貿易戰延燒中國買進美國玉米 採購量創五年半來最大

2019-03-23 23:44

瑞士75歲老婦 持尖刀刺死小學生

2019-03-23 18:03

IS戰敗證明美策略奏效 川普撤軍恐讓後勢難料

2019-03-23 23:37

資源循環…塑膠垃圾分解 日歐搶主導權

2019-03-24 00:13

「感謝陸開大門」庫克再訪陸 鼓勵繼續開放

2019-03-24 00:21

義大利挺中國一帶一路 傳雙方簽70億歐元合作案

2019-03-23 23:16

影／發揮傳統克難精神 白俄羅斯男子打造「馬汽車」

2019-03-23 17:58

穆勒報告出爐 川普猛批：等著見招拆招

2019-03-23 16:53

美貿易代表及財長將赴北京 參加最新貿易磋商

2019-03-24 03:53

梅伊首相不保 傳內閣釀逼宮要她10天內走人

2019-03-24 09:56

「川普亂象中的希望」 穆勒死忠粉視他為美國英雄

2019-03-23 16:55

黃背心示威第19週 巴黎動員裝甲車催淚彈

2019-03-24 11:48

習近平重申一中 駐教廷大使：昭告世人實情相反

2019-03-24 15:42

債市現警訊 市場盼Fed降息

2019-03-23 23:30

泰大選登場 分析家：哪邊贏恐怕都不穩定 一年後恐重選

2019-03-24 11:52

跳遠、撐竿跳比賽沒在怕！美84歲嬤筋骨超軟Q

2019-03-24 14:15

通用宣布向美大舉投資18億美元 聚焦電動車

2019-03-23 18:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top