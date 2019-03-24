IS最後據點失守 川普讚終結哈里發國

2019-03-24 15:34 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合23日電



敘利亞民主軍23日宣布收復激進組織「伊斯蘭國」（IS）在敘利亞境內的最後據點巴古斯村（Baghouz）。 歐新社 分享 facebook

美國支持的民兵組織「敘利亞民主軍」（Syrian Democratic Forces，SDF）23日宣布收復激進組織「伊斯蘭國」（IS）在敘利亞境內的最後據點巴古斯村（Baghouz），徹底擊潰IS於2014年自立、版圖一度跨越伊拉克與敘利亞的伊斯蘭神權國度「哈里發國」（caliphate）。

川普總統23日也讚揚終結「哈里發國」，並誓言美國不會放鬆對聖戰士的警戒；但川普急於自敘利亞撤軍，恐將令後勢發展難料。

IS殘餘黨羽與SDF在巴古斯村占地約1.5平方哩之處纏鬥月餘，他們引爆汽車炸彈，利用無人機空投爆裂物，自殺炸彈客則趁夜襲擊敵營。

過去幾周，數以萬計IS軍眷穿越沙漠逃離家園，部分人甚至對戰地記者口出穢言；IS殘兵與SDF經過最後奮戰，SDF終於奪回失土，宣告擊潰IS。

SDF發言人嘉布瑞爾（Kino Gabriel）說：「這對我們和全世界來說，是個重要的時刻；不過，我們不能說IS崩解，我們的確終結了地面作戰，但IS的威脅仍存在。」

SDF是敘利亞庫德族、阿拉伯、亞述和土耳其人武裝勢力建立的軍事同盟，目標是驅逐IS。

SDF另一名發言人巴利（Mustafa Bali）則推文寫道：「SDF宣布徹底清剿哈里發國，在這特別的日子裡，讓我們感懷先烈奉獻，如果沒有他們，不會有今日的勝利。」

IS領袖巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)2014年6月宣布建立「哈里發國」，極盛時期版圖擴及伊拉克和敘利亞的三分之一領土，統治多達1200萬人。

IS占領伊拉克第二大城市摩蘇爾等人口稠密的地區，向東拓展至伊拉尼尼微（Nineveh）平原；尼尼維是聖經中提及的城市，而IS戰士利用古教堂的牆壁練習射擊；IS勢力向南延伸到敘利亞千年古城巴邁拉（Palmyra），當地被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產，但IS戰士卻搗毀許多文物並以雄偉圓柱為斬首視頻的背景。

在IS占領期間，IS掠奪了敘利亞75%的棉花，伊拉克40%的小麥、超過50%的大麥，以及當地水壩、磷礦和油田等資源。

IS吸引從阿富汗到菲律賓的數千名追隨者投身效忠，但丟失最後占領地對IS來說，肯定是一大打擊；哈里發國曾為全球最顯而易見的宗教帝國燈塔，而今淪為晦暗的頹圮廢墟。