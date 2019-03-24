泰國即將民選議會 僅老派、軍方競逐

2019-03-24 15:29 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



泰國睽違5年將進行民主選舉，軍方派帕拉育贏面極大，但實施政策依然難。(photo by Wikimedia) 分享 facebook

泰國24日是繼軍事政變後首度進行民主選舉，選情深受國際關注！泰國自2014年軍方政變趕下盈拉腐敗政權後，盼實施民主選舉。根據泰皇推出新憲法，24日起該國進行的議會大選對軍方很有利，不過要拿到下議院多數很難說，整體而論，本次角逐者仍以軍方、盈拉一派與老派的民主黨為主，泰國選民的選擇仍不多。

年輕票是通往民主關鍵？

根據《英國廣播公司》報導，泰國24日將開始議會投票，這將是該國自2014年軍事政變以來首度民選，初估有5000萬選民會參與其中，由於該國政權一直掌握在西納瓦兄妹一派與軍方支持者之中，選民中多達700多萬、沒有被烙印上政治傾向的年輕票，被認為是左右勝負的一大關鍵。

綜觀泰國本次參與議會選舉的黨派，具有競爭力的仍是老面孔，包含西納瓦所屬的為泰黨、軍方派的領導人帕拉育，此外，僅剩過去與黃衫軍理念類似的老派政黨民主黨，他們在盈拉政權末期也響應著各樣的抗議活動，特別針對盈拉涉及貪腐的稻米政策進行攻擊。

泰選民選擇仍少

對於年輕世代來說，這幾個政治勢力都有其缺陷，首先是執政黨的軍方，即便帕拉育不斷高喊「還政於民」、證明過身後勢力有能力維持國家穩定，甚至左右政權（該國史上共12次軍方政變），但仍有人民擔憂，選擇軍方勢力不是邁向民主的正常做法（黨、政、軍分離）。但敵對勢力的為泰黨又多次捲入腐敗傳聞，領導人西納瓦兄妹近年來流亡國外，治理國家的能力引人質疑。

而民主黨雖是老牌政治勢力，但長期都以在野身份參與政治，與其他黨派也不相友好，配不太上除去兩大黨外令人期待的「白色力量」，對於泰國選民來說，本次議會大選的選擇依然有限。

勝出卻窒礙難行

此外，據《彭博社》分析，配合新憲法的規範，泰國議會將改成上議院250席，下議院為500席，但上議院全由泰國軍方指派，正常而言，軍方可說是在選前就握有這250席，只需在下議院拿到126席，就能以超過50%的席次贏下選舉，推派總理。

但《彭博社》認為，軍方雖然因上議院全拿的關係，加上下議院拿126席根本不難，看起來贏面非常高，但他們在下議院若不是最多數，必然失去話語權，就算帕拉育續任，軍方一派要在下議院面對民主黨與為泰黨的杯葛，進行政策必會受到困難。

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