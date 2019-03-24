跳遠、撐竿跳比賽沒在怕！美84歲嬤筋骨超軟Q

2019-03-24 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國佛蒙特州一名高齡84歲的阿嬤寶刀未老，平時熱愛運動，她將在下周出席波蘭舉辦的「世界先進室內田徑錦標賽」（World Masters Athletics Indoor Championships），挑戰跳遠、撐竿挑等多個項目，有望打破紀錄。

美國佛蒙特州84歲麥勒（Flo Filion Meiler）寶刀未老，平時熱愛撐高跳等高難度運動。美聯社 分享 facebook

美聯社報導，年過八旬的麥勒（Flo Filion Meiler）身材嬌小卻精力充沛，現正積極備戰，一周鍛鍊六天，以保持最佳狀態。麥勒表示，感覺自己像70歲，而非近85歲。

她將參加跳遠、60米跨欄、800公尺賽跑、現代五項及撐竿挑等賽事，但在撐竿跳80-84歲的組別中，麥勒將不會有競爭對手，因為只有她一人參賽，最終肯定勝出，她於80歲時刷新其年齡組別於該項目的世界紀錄。

該錦標賽於24日起一連八天盛大展開，參賽者為35歲以上。

麥勒直言，她最喜歡的項目是跨欄和撐竿跳，因為這是較為大膽的田徑項目。她說：「你必須相當努力，身體需要使用上層核心，你必須要有足夠時間，而我喜歡它，因為它具挑戰性」。

麥勒小時候在家族經營的牧場幹活，讀書時期是籃球健將，在舞蹈方面也表現傑出，晚年開始學習滑水。她在國際營養品公司康寶萊擔任銷售代表逾30年，她的丈夫尤金是一名軍事飛官，後來轉行為金融分析師，兩人會一起參加滑水比賽。麥勒說，「當我參加滑水比賽時，絕大部分時候，我都是那個年齡組唯一的女生」。

麥勒坦言，田徑運動幫她渡過一段艱難時期，她與丈夫在失去兩名早產兒和年僅3歲的孩子後，決定領養三名孩子，但兩年前，他們51歲的兒子也離開人世。

麥勒原先擁有一名訓練夥伴，但她在五年前因健康問題而不再運動。麥勒說，單獨訓練很難，希望能找一名新的合作夥伴。

麥勒教練伯格（Emmaline Berg）說，「她（麥勒）對自己做的事情相當認真」，「她會很早到，以確保完成暖身運動，回家後還會再做收操動作，她幾乎讓自己變得跟一名出色的運動員一樣」。

麥勒今年6月將滿85歲，屆時將前往新墨西哥州參加全國老年運動會，並踏入另一個全新年齡組別，有望打破更多紀錄。

佛蒙特大學高齡化中心主任拉曼提亞（Michael LaMantia）說，麥勒的運動成績相當出色，值得慶祝。雖然撐竿跳顯然不適合她這個年齡層的人，但總體來說，適量活動是應該的，「她可以成為其他老年人的榜樣」。