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曾捕納粹高官 知名以色列間諜過世

2019-03-24 14:02台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

曾逮捕納粹大屠殺兇手的以色列間諜伊旦於近日辭世。根據報導，以色列情報機構摩薩德的創始人之一伊旦是於以色列時間23日以92歲高齡過世，他曾於1960年組織小隊到阿根廷追捕德國納粹戰犯艾希曼，而艾希曼隨後於1962年公開受審遭判死刑，在當時轟動國際。

根據《BBC》報導，以色列總理納坦雅胡對伊旦表示最高的致意，「他是我最好的朋友，更是以色列情報界的英雄。」以色列總統瑞文也在推特說，他讓以色列明白捍衛國家的重要，對伊旦非常感謝。

艾希曼是二戰中，納粹主要負責對猶太人進行大屠殺計劃「最終解決方案」的主要負責人，在二戰結束後他逃到阿根廷躲藏，但於1960年，以色列情報機構摩薩德由伊旦帶領一支8人小隊秘密潛入阿根廷將艾希曼帶回以色列，後來在1962年經公開審判後被吊死。

知名政治哲學家漢娜‧鄂蘭在其著作《艾希曼在耶路撒冷》中，所舉的例子就是艾希曼，因為當法官質詢他的罪行時，他全部都說「奉上級的命令」。漢娜認為，這是一種「平庸的邪惡」，意指當任何人甘於放棄對善惡是非的判斷力臣服於權威，即使最平凡的人也可能導致最極致的邪惡。

不過根據《紐約時報》報導，以色列當時的行動也引發極大爭議，阿根廷當局質疑，以色列此次行動沒經過阿根廷同意，在阿國境內任意抓人，侵犯阿國國家主權。但以色列當時回應表示，這是他們的最高國家利益，超越一切。

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以色列阿根廷納粹

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