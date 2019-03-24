泰大選登場 分析家：哪邊贏恐怕都不穩定 一年後恐重選

2019-03-24 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



泰國今天（24日）舉行軍方政變五年後的第一場大選，選民踴躍投票，數千萬人排長隊等候投票，但分析家指出，不管最後由民間或軍方支持的政黨組織聯合政府，可能都是虛弱、不穩定的新政府。領導2014年軍事政變的泰國現任總理帕拉育因為掌握選舉制度優勢，可望續任總理，但因難以在眾院贏得過半席次，新政府恐一年或一年半內就瓦解重選。

泰國的80個黨派將爭取眾院的500席，其中350席是地區直選產生，另外150席由政黨名單比例代表制產生。

自上午8時至下午5時，約5100萬選民用一張選票，選出所屬選區的心儀候選人。同一張選票也用來決定每個政黨能另行分配到的席次。

周日的選舉大致可以分成與帕拉育結盟的政黨，對決與兩位前總理塔信和盈拉有關的政黨。塔信和盈拉兄妹的政府先後被軍事政變拉下台，目前都流亡海外。

根據2017年新修憲法--批評者抨擊其設計是為了讓親軍方勢力鞏固權力--國會的750席，除眾院500席直選外，參院250席由軍方指派。在兩院取得簡單多數的376席就能當選總理並組成政府。

2001年來的每一場選舉，均由主要反對黨為泰黨（Pheu Tahi）及其前身勝選；觀察家認為，為泰黨仍能在眾院贏得最多席次，但不足以組成政府。眾院可能碎片化。

親軍方的人民力量黨提名帕拉育參選，因已牢牢掌握住參院，他只要在眾院贏得126票即可續任總埋。問題是這在眾院只能組成少數政府，執政可能經常面臨僵局。

泰國國立法政大學講師帕乍說，不管哪邊贏，新政府都將不穩定，一年或一年半就可能再次舉行選舉。

密西根大學教授席歐希亞里說，如果是和塔信關係密切的為泰黨大勝，取得組成新政府的票數，軍方的反應難以預料。

政治風險顧問業者Control Risks分析師哈里森・陳說，可能由選舉委員會判定為泰黨在部分選區的勝利無效，或重新投票。即使軍方接受為泰黨組成的勝選聯盟，也會設法延後新政府成立。