泰大選今登場！40歲政壇新星角逐總理 打中首投族的心

2019-03-24 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



創立「未來進步黨」的塔納通24日在曼谷選區投票。歐新社 分享 facebook

泰國大選今天（24日）登場，將選出新任總理和國會眾院500個席位，除卻現任總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）及流亡中的前總理塔信（Thaksin Shinawatra）兩大陣營，泰國政壇出現一股新力量，正是企業家出身、坐擁億萬身家的塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）。

年僅40歲的塔納通為泰國最大汽車零件製造商高峰集團之子，23歲開始在高峰集團擔任高階主管，2018年脫離舒適圈轉戰政壇，創立「未來進步黨」（Future Forward Party），為泰國政治開創新道路。

塔納通與他所帶領的「未來進步黨」深受泰國年輕世代歡迎，藉著社群媒體和潛在的年輕人和LGBT族群的支持，一躍成為政壇新星。他誓言要為結束泰國軍事統治而戰，且將與任何擁有相同目標的政黨聯盟。

曼谷郵報前編輯潘德尼（Umesh Pandey）表示，塔納通的作為令人驚嘆，「他再次喚起20-30歲年輕人的興趣，其中許多人都是首投族」。

「未來進步黨」在民調中急起直追，爆發力驚人，讓外界感到相當驚訝，許多人以為社群媒體上的年輕選民所感受到的該黨魅力，無法在基層民眾間引起共鳴。

塔納通強調，「我們完全獨立，我們有自己的夢想和抱負」。這樣的堅持在此次大選中相當合乎首投族的胃口，泰國在軍方政變五年後首次舉行選舉，700萬名首投族將成關鍵。

他們在泰國深刻的政治鴻溝中歷經前幾代人所經歷的痛苦，他們尋求全新視角。政治學家史迪翁（Stithorn Thananithichot）表示，他們（首投族）不受「愛塔信」或「恨塔信」影響，「如果一個黨能給他們留下深刻印象，他們對任何意識形態或人選都持開放態度」。

因此，未來進步黨已經儼然成為潛在的開拓者，並一同與更悠久和更成熟的民主黨（The Democrat）及泰自豪黨（Bhumjaithai）並肩作戰。