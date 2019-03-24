親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

神祕台灣金主操盤… 金三角毒窟多少幕後藏鏡人

休旅車離奇墜落5層樓高架橋 警方證實男子酒駕殞命

泰大選今登場！40歲政壇新星角逐總理 打中首投族的心

2019-03-24 11:23聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

創立「未來進步黨」的塔納通24日在曼谷選區投票。歐新社
創立「未來進步黨」的塔納通24日在曼谷選區投票。歐新社
分享

泰國大選今天（24日）登場，將選出新任總理和國會眾院500個席位，除卻現任總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）及流亡中的前總理塔信（Thaksin Shinawatra）兩大陣營，泰國政壇出現一股新力量，正是企業家出身、坐擁億萬身家的塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）。

年僅40歲的塔納通為泰國最大汽車零件製造商高峰集團之子，23歲開始在高峰集團擔任高階主管，2018年脫離舒適圈轉戰政壇，創立「未來進步黨」（Future Forward Party），為泰國政治開創新道路。

塔納通與他所帶領的「未來進步黨」深受泰國年輕世代歡迎，藉著社群媒體和潛在的年輕人和LGBT族群的支持，一躍成為政壇新星。他誓言要為結束泰國軍事統治而戰，且將與任何擁有相同目標的政黨聯盟。

曼谷郵報前編輯潘德尼（Umesh Pandey）表示，塔納通的作為令人驚嘆，「他再次喚起20-30歲年輕人的興趣，其中許多人都是首投族」。

「未來進步黨」在民調中急起直追，爆發力驚人，讓外界感到相當驚訝，許多人以為社群媒體上的年輕選民所感受到的該黨魅力，無法在基層民眾間引起共鳴。

塔納通強調，「我們完全獨立，我們有自己的夢想和抱負」。這樣的堅持在此次大選中相當合乎首投族的胃口，泰國在軍方政變五年後首次舉行選舉，700萬名首投族將成關鍵。

他們在泰國深刻的政治鴻溝中歷經前幾代人所經歷的痛苦，他們尋求全新視角。政治學家史迪翁（Stithorn Thananithichot）表示，他們（首投族）不受「愛塔信」或「恨塔信」影響，「如果一個黨能給他們留下深刻印象，他們對任何意識形態或人選都持開放態度」。

因此，未來進步黨已經儼然成為潛在的開拓者，並一同與更悠久和更成熟的民主黨（The Democrat）及泰自豪黨（Bhumjaithai）並肩作戰。

泰國社群媒體

相關新聞

黃背心示威第19週 巴黎動員裝甲車催淚彈

2019-03-24 11:48

「台幣113億」澳簽蠢交易？達爾文港租給中資99年 想反悔無理由

2019-03-24 11:07

誤把機械聲當槍聲 巴黎迪士尼遊客驚逃幸未釀災

2019-03-24 09:52

世界第一高樓燈光秀 致敬關懷穆斯林的紐西蘭總理

2019-03-23 22:16

泰大選登場 分析家：哪邊贏恐怕都不穩定 一年後恐重選

2019-03-24 11:52

惡劣天候遇引擎故障 逾千郵輪乘客受困挪威外海

2019-03-24 10:53

郵輪引擎故障1300人困挪威外海 8米高巨浪添救援難度

2019-03-24 09:20

新加坡「星耀樟宜」4月17日開幕 打造觀光大國如虎添翼

2019-03-24 08:00

哥倫比亞西南部規模6.1強震 未傳重大災情

2019-03-24 05:23

波音備妥737 MAX防失速系統更新軟體

2019-03-24 04:26

IS最後據點失守 敘利亞收復領土

2019-03-24 00:02

泰國今大選 帕拉育終於為黨造勢

2019-03-24 00:02

星期人物／泰國獨裁總理 變身親切的「帕拉育叔叔」

2019-03-24 00:02

IS戰敗證明美策略奏效 川普撤軍恐讓後勢難料

2019-03-23 23:37

義簽「一帶一路」 習近平開啟歐洲大門

2019-03-23 23:31

索馬利亞攻擊事件落幕 至少15死包括一助理部長

2019-03-23 23:21

義大利挺中國一帶一路 傳雙方簽70億歐元合作案

2019-03-23 23:16

哈里發國宣告崩解 但鬼魅首腦神隱5年仍行蹤不明

2019-03-23 21:35

連續第19個週末 巴黎黃背心反政府遊行再上路

2019-03-23 21:32

索馬利亞政府大樓遇襲 炸彈攻擊與槍戰至少釀4死

2019-03-23 20:47

伊斯蘭國覆滅 敘利亞庫德族自治恐面臨危險

2019-03-23 20:12

瑞士75歲老婦 持尖刀刺死小學生

2019-03-23 18:03

菲律賓5月期中選舉 家族政治持續發揮影響力

2019-03-23 17:42

杜特蒂陣營支持度高 長女薩拉接班態勢受矚目

2019-03-23 17:41

以軍攻敘占戈蘭高地 美下周將正式承認

2019-03-23 16:16

川普主張以色列擁戈蘭高地 敵友同責違國際法煽動暴力

2019-03-23 15:56

川普一則推文 就打翻美國52年模糊政策

2019-03-23 15:55

川普展地圖稱已殲滅敘境IS 敘民主軍：仍在清剿激戰

2019-03-23 15:52

IS失去敘利亞最後據點 「哈里發國」徹底瓦解

2019-03-23 15:50

印尼語問候大馬總理 文在寅失言外長道歉

2019-03-23 14:51

日本岐阜縣再爆豬瘟 撲殺約2000頭豬

2019-03-23 14:16

Tesla控華裔竊自駕機密 跳槽中資

2019-03-23 13:43

報復孟晚舟案？ 中國停買加拿大芥花籽

2019-03-23 13:17

萬那杜領先全球首禁免洗尿布 忙著尋找替代品

2019-03-23 10:22

日文五十音都不會認…東京福祉大學爆700名留學生失聯

2019-03-23 09:27

報復孟晚舟案？中國停購加拿大芥花籽

2019-03-23 09:24

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

21歲正妹戀74歲阿公 讚他「技冠群倫」想幫生子

2019-03-23 17:27

美債殖利率倒掛、道瓊大跌460點 有這麼嚴重嗎？

2019-03-23 23:10

IS失去敘利亞最後據點 「哈里發國」徹底瓦解

2019-03-23 15:50

「沒丟垃圾桶統統保管」 日飯店貼心卻帶來大麻煩

2019-03-23 13:07

進一步退兩步 美官員：貿易談判北京轉強硬

2019-03-23 19:32

警鈴大作！道瓊周五大跌460點 美債殖利率曲線倒掛

2019-03-23 20:17

郵輪引擎故障1300人困挪威外海 8米高巨浪添救援難度

2019-03-24 09:20

哈里發國宣告崩解 但鬼魅首腦神隱5年仍行蹤不明

2019-03-23 21:35

快去家裡倉庫找找！舊錄音帶拍出天價 eBay漲幅破百倍

2019-03-24 11:00

古生物學家花數十年重構骨骼 拼出史上最大暴龍

2019-03-23 17:58

全球食物受歡迎度調查 菲律賓敬陪末座

2019-03-23 23:56

美債倒掛 美股警鈴大作

2019-03-24 00:33

波音備妥737 MAX防失速系統更新軟體

2019-03-24 04:26

經濟解析／美中各懷鬼胎 貿易戰本月底會達成協議嗎？

2019-03-23 14:59

川普一則推文 就打翻美國52年模糊政策

2019-03-23 15:55

賠錢投資為何眾人搶？全球負利率債券市值逼近10兆美元

2019-03-23 22:46

世界第一高樓燈光秀 致敬關懷穆斯林的紐西蘭總理

2019-03-23 22:16

伊斯蘭國覆滅 敘利亞庫德族自治恐面臨危險

2019-03-23 20:12

穆勒報告出爐 行政立法部門恐攤牌

2019-03-23 23:10

「台幣113億」澳簽蠢交易？達爾文港租給中資99年 想反悔無理由

2019-03-24 11:07

義簽「一帶一路」 習近平開啟歐洲大門

2019-03-23 23:31

Tesla控華裔竊自駕機密 跳槽中資

2019-03-23 13:43

新加坡「星耀樟宜」4月17日開幕 打造觀光大國如虎添翼

2019-03-24 08:00

數以萬計反脫歐民眾示威遊行 要求第二次公投

2019-03-23 23:08

貿易戰延燒中國買進美國玉米 採購量創五年半來最大

2019-03-23 23:44

瑞士75歲老婦 持尖刀刺死小學生

2019-03-23 18:03

拒英國脫歐 網路連署破300萬人

2019-03-23 14:51

IS戰敗證明美策略奏效 川普撤軍恐讓後勢難料

2019-03-23 23:37

美特檢偵結通俄案 重點一次掌握

2019-03-23 14:14

川普稱IS自地圖消失 敘利亞民主力量：戰火未歇

2019-03-23 12:56

資源循環…塑膠垃圾分解 日歐搶主導權

2019-03-24 00:13

影／發揮傳統克難精神 白俄羅斯男子打造「馬汽車」

2019-03-23 17:58

義大利挺中國一帶一路 傳雙方簽70億歐元合作案

2019-03-23 23:16

「感謝陸開大門」庫克再訪陸 鼓勵繼續開放

2019-03-24 00:21

穆勒報告出爐 川普猛批：等著見招拆招

2019-03-23 16:53

川普主張以色列擁戈蘭高地 敵友同責違國際法煽動暴力

2019-03-23 15:56

年過65仍在職場打拚的英國婦女 10年增一倍

2019-03-23 15:55

美貿易代表及財長將赴北京 參加最新貿易磋商

2019-03-24 03:53

英百萬人上街要求二次公投 梅伊副手可能接首相

2019-03-24 10:35

「川普亂象中的希望」 穆勒死忠粉視他為美國英雄

2019-03-23 16:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top