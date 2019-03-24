「台幣113億」澳簽蠢交易？達爾文港租給中資99年 想反悔無理由

2019-03-24 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



澳洲達爾文港三年前以逾5億澳元的價格，租給中資企業直至2114年，部分澳洲人士擔心國安，但學者專家表示，現在想取消交易並無正當理由。路透 分享 facebook

中國大陸國家主席習近平23日與義大利總理孔蒂見證兩國代表簽署「一帶一路」諒解備忘錄，以及29項合作協議，包括中國交通建設公司與義大利重要港口熱那亞（Genoa）及狄里雅斯特（Trieste）的管理合約，使得中資在海外租用或經營港口可能帶來的戰略安全隱憂，再度受到關注。

澳洲的北領地自治區三年前將達爾文港經營權租給中資企業嵐橋集團，租期長達99年，如今部分澳洲人士日益擔心中國可能帶來的安全隱憂，希望取消租約，專家學者說很難。

嵐橋在2015年10月取得達爾文港的租賃權，一次性付款5.06億澳元（逾台幣113億元），租約要到2114年才到期，澳洲部分人士有揮之不去的焦慮感。

研究中國國際戰略行動的查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）教授蓋瑞克（John Garrick）說，澳洲聯邦政府就算想取回港口租賃權，也沒有正當性：「除了覺得這件事很蠢之外，沒有足夠的事證能讓此一作為正當化。到底為什麼簽下這種約呢？此事幾近荒謬。」

澳洲國防協會（Australia Defence Association）執行董事詹姆斯也同意上述看法：「很可能為時已晚。要取消租約，必須支付高額賠償給承租方。一旦達成這種白癡交易，整個國家都聽人擺佈。這就是糟糕之處，北領地的地方政府做了這種蠢決定，拿澳洲未來幾百年的自由和戰略安全去冒險。」

詹姆斯說，戰略風險可以管理，卻永遠無法全部消除，而且澳洲政府管理要花成本。此事牽涉到當南海關係緊張時，中國可能採取的行動，以及身為美國盟友的澳洲該如何回應。

蓋瑞克觀察中國近幾年和貧窮太平洋國家交手指出，中國已經發展出一種戰略定位的「藍圖」。例如中國提供貸款給斯里蘭卡興建基礎設施。當斯里蘭卡無力償還債務，中國將取得那些基設資產的控制權。

事情都發生在那些國家遭逢經濟動盪之際、以經濟發展之名進行，與達爾文港的狀況類似。北領地政府目前正經歷財政危機，以及經濟下行嚴重的問題。

嵐橋日前正式在達爾文港濱水區啟動興建價值2億澳元的奢華旅館。

蓋瑞克說，中國無法要求償還貸款或接收達爾文港任何基設的控制權，但這似乎仍是用在澳洲北岸的模式。

他補充說，興建奢華旅館會進一步擴充嵐橋利益，此舉與厚植軟實力和影響力有關：「他們將能進一步發揮軟實力，展現對在地社區的貢獻；自地方議會而上，會有許多人慶祝此事。」